Die neue Sat.1-Vorabendserie "Das Küstenrevier" hat einen schwachen Start hingelegt. Die erste Folge verzeichnete am Donnerstag auf dem Sendeplatz um 19:00 Uhr zwar insgesamt immerhin 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, lag in der Zielgruppe mit nur 130.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren bei nur 3,3 Prozent Marktanteil. "Die Landarztpraxis" hatte einst zum Start immerhin mehr als vier Prozent geschafft und konnte sich vor allem in den vergangenen Wochen mehrfach auf über sechs Prozent steigern. Ob das auch dem "Küstenrevier" gelingen wird, muss sich freilich erst noch zeigen.

Verglichen mit dem ZDF-Dauerbrenner "Notruf Hafenkante", der ab 19:25 Uhr zu sehen war, zog Sat.1 erwartungsgemäß den Kürzeren: Die Serie kam insgesamt auf 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und war im Übrigen auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,8 Prozent Marktanteil stärker als das "Küstenrevier" in Sat.1. Auch RTL lag deutlich vor dem privaten Konkurrenten, wenngleich "Alles was zählt" mit einem Marktanteil von 9,8 Prozent in der Zielgruppe weiterhin eher schwach unterwegs ist. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schaffte danach immerhin noch 12,2 Prozent.

Im Vorfeld seiner neuen Serie war Sat.1 zumindest mit Blick aufs junge Publikum besser unterwegs: So verzeichnete die Dokusoap "Lebensretter hautnah" um 18:00 Uhr immerhin einen Marktanteil von 5,4 Prozent, nachdem "Die Tier-Docus" und "Die Urlaubs-Docs" im Vorfeld sogar auf Werte von 6,5 und 6,9 Prozent gekommen waren. "We are Family!" tat sich um 15:00 Uhr hingegen mit nur 4,0 Prozent Marktanteil schwer, obwohl die längst abgesetzte Scripted Reality "Auf Streife - Die Spezialisten" im Vorfeld über zwei Stunden hinweg noch auf sehr gute 12,2 Prozent gekommen war.

Zufrieden kann man bei Sat.1 indes mit der Primetime sein, wo "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa weiterhin sehr verlässliche Quoten erzielt. In dieser Woche erreichte die Show im Schnitt 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe. Mit einem Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent lag der Sender zugleich beim jungen Publikum deutlich vor Vox und ProSieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt