Weil Sat.1 am Freitag das Bundesliga-Match zwischen Bayern und Hoffenheim zeigte, war dem Sender der Primetime-Sieg sicher (DWDL.de berichtete). Doch dass gegen König Fußball auch gute Quoten drin sein können, hat derweil RTL unter Beweis gestellt. Die Kölner schickten zur besten Sendezeit, und damit in direkter Bundesliga-Konkurrenz, eine neue Ausgabe des "Turmspringens" auf Sendung. Und verstecken muss sich der Promi-Wettbewerb ganz sicher nicht.

1,97 Millionen Menschen sahen im Schnitt zu. Diese Zahl ist noch etwas beeindruckender, wenn man weiß, dass das "Turmspringen" erst um kurz nach 1 Uhr in der Nacht zu Ende war. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag auch durch die lange Sendezeit bei 10,1 Prozent. Beim jungen Publikum sah es noch deutlich besser aus: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte RTL 18,3 Prozent und war so der erste Bundesliga-Verfolger.

Andere Sender taten sich da deutlich schwerer: ProSieben wiederholte den Spielfilm "The Dark Knight" und erreichte damit nur 720.000 Menschen, beim jungen Publikum wurden 7,1 Prozent Marktanteil gemessen. Knapp dahinter landete Vox mit einer neuen Ausgabe von "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders", das 6,5 Prozent holte. Mir einer Reichweite in Höhe von 810.000 lag Vox allerdings vor ProSieben. Das dürfte aber auch damit zusammenhängen, dass die Vox-Sendung rund eine Stunde früher zu Ende war als der Film bei der Konkurrenz.

Durch die hohen Primetime-Quoten sicherte sich RTL am Freitag jedenfalls den Tagessieg beim jungen Publikum, mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,8 Prozent stand man auf dem Treppchen ganz oben. Sat.1 kam trotz hervorragender Bundesliga-Quoten in der Primetime nur auf Platz zwei, angesichts von 9,4 Prozent wird man in Unterföhring aber wohl trotzdem zufrieden sein.

