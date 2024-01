Mit dem Film "Ruf der Wildnis" ist RTL am Samstagabend beim jungen Publikum hinter Sat.1 hängen geblieben. Nur 430.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich den wenige Jahren alten Streifen mit Harrison Ford ab 20:15 Uhr an, das entsprach schwachen 8,6 Prozent Marktanteil. Sat.1 erzielte mit "Aladdin" zur gleichen Zeit 11,3 Prozent, hier lag die Reichweite bei besseren 560.000.

Blickt man auf das Gesamtpublikum, sind es andere Vorzeichen: "Ruf der Wildnis" unterhielt nämlich 2,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während "Aladdin" nur bei 1,32 Millionen hängen blieb. Der Streifen mit Harrison Ford sprach also eher das ältere Publikum an, "Aladdin" das jüngere. Mit der Wiederholung von "Baywatch" ging es für Sat.1 am späteren Abend dann schnell auf 7,7 Prozent Marktanteil hinab.

Bei RTL ging im Anschluss an den Spielfilm zwar viel Gesamtreichweite verloren, die NFL-Fans erwiesen sich aber einmal mehr als treues Publikum, das zu großen Teilen lange wach bleibt und ein Spiel bis zum Ende sieht. Die Playoff-Partie zwischen den Cleveland Browns und den Houston Texans erreichte in den ersten drei Vierteln jeweils mehr als 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das letzte Viertel kam ab 00:50 Uhr noch auf 640.000. Während in der klassischen Zielgruppe zunächst noch 8,5 Prozent Marktanteil gemessen wurden, stieg dieser im zweiten Viertel bereits auf 11,8 Prozent. Später waren sogar 13,9 und 16,6 Prozent drin. Für das Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs liegen die Daten noch nicht vollständig vor, das erste Viertel erreichte aber mehr als 20 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - fast eine halbe Million Menschen sahen ab 2:10 Uhr zu.

Vox erzielte derweil mit einem Musik-Programm gute Quoten in der Primetime. In "So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Songs" zeigte man, welche Songs in Deutschland in den vergangenen 50 Jahren am beliebtesten waren. 1,09 Millionen Menschen sahen die vierstündige Sendung, 390.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei guten 8,4 Prozent. In der Nacht steigerte sich "Medical Detectives" noch auf einen zweistelligen Marktanteil. In der Daytime lief es oft aber auch deutlich schlechter, sodass der Tagesmarktanteil bei 7,0 Prozent lag. Damit konnte man Sat.1 (5,6 Prozent) deutlich überflügeln.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt