Zum Jahreswechsel haben sich bei der Ausweisung der TV-Quoten ein paar Sachen geändert, die auch Auswirkungen auf die Berichterstattung bei DWDL.de haben. Bislang haben wir immer donnerstags auf die größten Änderungen geblickt, die sich in der Vorwoche nach der endgültigen Gewichtung der Quoten, die dann u.a. auch die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Wege (also beispielsweise durch Festplattenrekorder, aber ohne Mediatheken) enthalten, ergeben.

Seit dem Jahreswechsel und der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" werden die endgültig gewichteten Quoten nun erst mit deutlich mehr Verzögerung, nämlich an Tag 8 statt an Tag 4 nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Trotzdem enthalten sie nicht etwa sieben, sondern weiter nur drei Tage der klassischen zeitversetzten Nutzung. Dafür wird nun die Nutzung von Livestreams der Sender in deren Mediatheken berücksichtigt - weiterhin aber nicht die zeitversetzten On-Demand-Abrufe dort. Größere Auswirkungen dürfte das also wohl allenfalls bei Sport-Übertragungen haben.

Aufgrund des größeren Zeitversatzes blicken wir nun also immer montags auf die vorletzte Woche zurück - heute dementsprechend auf die Zeit zwischen dem 1. und 7. Januar. Den größten Nachschlag gab's da für Teil 1 des neuen Schwarzwaldkrimis "Schneekind", der im ZDF noch um fast eine halbe Million auf rund fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zulegte. Beim zweiten Teil einen Tag später fiel der Nachschlag mit +270.000 nicht ganz so hoch aus. Wie schon an Weihnachten zeigte sich unterdessen auch am 1. Januar, dass das "Traumschiff" stärker zeitversetzt genutzt wird als der "Tatort", trotzdem blieb die ZDF-Reihe mit letztlich 5,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hinter dem "Tatort" zurück, der auf 7,54 Millionen zulegte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Schneekind - Ein Schwarzwaldkrimi 02.01.

20:15 5,02

(+0,48) 17,2%

(+1,0%p.) 0,34

(+0,06) 5,4%

(+0,8%p.) Das Traumschiff 01.01.

20:15 5,90

(+0,44) 18,6%

(+0,8%p.) 1,18

(+0,14) 15,0%

(+1,0%p.) Kreuzfahrt ins Glück 01.01.

21:46 4,00

(+0,36) 16,3%

(+0,9%p.) 0,74

(+0,07) 12,3%

(+0,6%p.) Der Bergdoktor 04.01.

20:15 5,87

(+0,35) 20,1%

(+0,4%p.) 0,71

(+0,03) 12,6%

(+0,2%p.) Nord bei Nordwest - Kobold Nr. Vier 04.01.

20:15 7,86

(+0,28) 26,9%

(-0,2%p.) 0,64

(+0,07) 11,2%

(+0,9%p.) Tatort: Was bleibt 01.01.

20:15 7,54

(+0,27) 23,7%

(0,0%p.) 1,17

(+0,11) 14,9%

(+0,7%p.) Schneekind - Ein Schwarzwaldkrimi 03.01.

20:15 4,77

(+0,27) 17,2%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,05) 5,1%

(+0,6%p.) Inspector Barnaby 07.01.

22:14 2,55

(+0,24) 14,0%

(+0,8%p.) 0,20

(+0,06) 4,6%

(+1,1%p.) Tatort: Avatar 07.01.

20:15 9,18

(+0,23) 30,5%

(-0,1%p.) 1,82

(+0,10) 26,0%

(+0,2%p.) Rosamunde Pilcher: Frühstück bei Tessa 07.01.

20:15 4,45

(+0,20) 14,8%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,04) 6,1%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.01.-07.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch wenn man die größten Änderungen hinsichltich der Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen betrachtet, dominieren zu Jahresbeginn die Öffentlich-Rechtlichen, die acht der ersten zehn Plätze belegen. Ganz vorne rangiert die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte", die ihren Marktanteil beim jungen Publikum noch um 1,7 Prozentpunkte auf gute 8,7 Prozent steigern konnte.

Das Fähnchen der Privaten hält vor allem Vox hoch: "Mälzer und Henssler liefern ab" steigerte sich im Nachhinein noch von mittelmäßigen 7,4 auf gute 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite übersprang inklusive zeitversetzter Nutzung nach einem Plus von 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern doch noch die Millionen-Marke.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 04.01.

18:49 2,40

(+0,19) 10,8%

(+0,6%p.) 0,35

(+0,08) 8,7%

(+1,7%p.) Mälzer und Henssler liefern ab! 07.01.

20:15 1,05

(+0,13) 4,3%

(+0,4%p.) 0,49

(+0,09) 8,7%

(+1,3%p.) Inspector Barnaby 07.01.

22:14 2,55

(+0,24) 14,0%

(+0,8%p.) 0,20

(+0,06) 4,6%

(+1,1%p.) Helden der Landwirtschaft 04.01.

18:14 0,25

(+0,04) 1,3%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,04) 2,6%

(+1,0%p.) Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! 05.01.

22:28 2,64

(+0,19) 12,8%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,07) 12,4%

(+1,0%p.) Das Traumschiff 01.01.

20:15 5,90

(+0,44) 18,6%

(+0,8%p.) 1,18

(+0,14) 15,0%

(+1,0%p.) Megacitys - Wenn es Nacht wird in Lagos 04.01.

22:13 2,30

(+0,08) 11,1%

(+0,0%p.) 0,49

(+0,06) 10,7%

(+1,0%p.) Hubert ohne Staller 03.01.

18:46 2,84

(+0,18) 12,6%

(+0,5%p.) 0,41

(+0,06) 10,0%

(+1,0%p.) Nord bei Nordwest - Kobold Nr. Vier 04.01.

20:15 7,86

(+0,28) 26,9%

(-0,2%p.) 0,64

(+0,07) 11,2%

(+0,9%p.) Inspector Barnaby 01.01.

23:13 0,87

(+0,08) 7,1%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,03) 2,7%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.01.-07.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.



Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt