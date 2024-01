Mit 2,6 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist ZDFinfo am Montag der erfolgreichste kleine Sender in der Sparte gewesen. Und das Ergebnis kommt nicht überraschend, denn abends setzte man durchweg auf Sebastian Lege, der das Publikum schon in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in Massen anzog. So war es auch diesmal: Die Reihe "Besseresser" erzielte am Vorabend und zu Beginn der Primetime schon etwas mehr als 2 Prozent in der jungen Altersklasse, danach ging es kontinuierlich nach oben.

Als es um 21:45 Uhr um "Die Wahrheit über KFC" ging, sahen 370.000 Menschen zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 3,5 Prozent. "Die Wahrheit über Burger King" steigerte sich direkt im Anschluss auf 4,0 Prozent und als Sebastian Lege ab kurz vor Mitternacht die "Tricks von McDonald’s & Co." unter die Lupe nahm, waren nicht nur 330.000 Menschen mit dabei, der Marktanteil lag zudem noch bei sehr guten 5,9 Prozent.

Sehr erfolgreich war auch ZDFneo, das beim Gesamtpublikum einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,8 Prozent erzielte. Damit war man nicht nur der erfolgreichste Nischensender, man konnte auch Kanäle wie Kabel Eins und ProSieben hinter sich lassen. Das hat man in Mainz auch der starken Primetime zu verdanken: Zwei "Inspector Barnaby"-Filme erreichten 1,45 und 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 5,2 und 8,6 Prozent Marktanteil. Eine alte Ausgabe von "Maithink X" lag später noch bei 4,5 Prozent. Für das ZDF, dessen Hauptprogramm ebenfalls sehr stark unterwegs war, war es also ein überaus erfolgreicher Tag in allen Programmen.

Beim jungen Publikum knapp hinter ZDFinfo platzierte sich am Montag übrigens der Nachrichtensender Welt, der es auf sehr gute 2,5 Prozent Tagesmarktanteil brachte. Damit lag man deutlich vor ntv, die Konkurrenz aus Köln erreichte 1,6 Prozent. Beim Gesamtpublikum stark unterwegs war außerdem RTLup mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent: Hier war es vor allem die Daytime, die hohe Quoten erzielte. "Das Jugendgericht" lag vormittags bei bis zu 6,9 Prozent, "Das Familiengericht" erreichte nachmittags noch bis zu 4,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt