Nachdem die "Landarztpraxis" die Verantwortlichen bei Sat.1 mit gemischten Gefühlen zurückgelassen haben dürfte (DWDL.de berichtete), setzt der Sender am Vorabend nun auf das neue "Küstenrevier". Noch ist das Publikum mit der Produktion aus dem Hause Pyjama Pictures aber ganz offensichtlich nicht warm geworden: Nachdem die Serie in der letzten Woche bereits nur schwach gestartet war, ging es in dieser Woche nun noch weiter bergab. Am Montag sahen nur 680.000 Menschen zu, am Dienstag waren es 670.000. Mit 3,5 und 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man bei Sat.1 nicht zufrieden sein.

Seit dem Start hat das "Küstenrevier" damit schon mehr als ein Viertel der Reichweite verloren, die erste Folge der Serie verfolgten noch 920.000 Menschen. Erst eine der vier gezeigten Folgen kam auf mehr als 4 Prozent Marktanteil. Produziert wurden 80 Folgen, noch bleibt also viel Zeit, um das Ruder herumzureißen. Die Voraussetzungen dafür werden aber nicht leichter. "Lebensretter hautnah" lag am Dienstag in der Zielgruppe noch bei deutlich besseren 7,6 Prozent Marktanteil.

Sehr schwankend präsentierten sich am Dienstag derweil Vox und Kabel Eins am Vorabend: Bei den Kölnern erreichte das "Perfekte Dinner" zwar gute 7,7 Prozent, direkt davor lag "First Dates" aber bei nur 5,9 Prozent. Ein ähnliches Bild gibt es bei Kabel Eins: "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte zunächst ziemlich gute 7,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, dann ging es für "Achtung Kontrolle" aber sehr deutlich auf nur noch 3,9 Prozent bergab.

ProSieben konnte sich derweil mal wieder auf "Galileo" verlassen. Die Wissenssendung sorgte ganz eindeutig für einen Einschaltimpuls: Während die "Simpsons" zuvor noch weit unter der Marke von 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern performten, steigerte "Galileo" die ProSieben-Reichweite auf 830.000. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei guten 10,7 Prozent, während die Zeichentrickserie zuvor bei einstelligen Werten hängen blieb.

