Nachdem "Der Bachelor" im vergangenen Jahr auf teils weniger als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abrutschte, soll es bei RTL nun ein Junggesellen-Doppelpack richten. Ob die zweifache Dosis auf Dauer mehr Erfolg bringt, gilt es freilich abzuwarten - zumindest der Staffel-Auftakt ist am Mittwochabend aber schon mal gelungen. Durchschnittlich 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Die Bachelors", darunter 700.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei guten 12,5 Prozent. Auf ähnlicher Flughöhe war jedoch auch die Vorjahres-Staffel gestartet.

RTL lag damit zwar in der Primetime deutlich hinter "Aktenzeichen XY", allerdings nahezu gleichauf mit "TV total". Die ProSieben-Show punktete in dieser Woche mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und kam auf insgesamt 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Anders als bei RTL, wo im weiteren Verlauf des Abends auch "RTL Direkt" und "Stern TV" noch zweistellige Marktanteile erzielte, ging ProSieben ab 21:25 Uhr hingegen die Puste aus: Mit einer Wiederholung von "Schlag den Star" kam der Sender nach "TV total" nicht über 6,3 Prozent hinaus.

Sat.1 kam in der Primetime sogar überhaupt nicht in Fahrt, auch wenn die Kochshow "Kühlschrank öffne Dich!" noch einmal einige Fans dazugewinnen konnte. Mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 5,2 Prozent in der Zielgruppe konnte das Format aber auch in dieser Woche nichts reißen. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" fiel im Anschluss gar auf 4,1 Prozent. Aber auch für Vox gab's mit zwei Wiederholungen von "CSI: Vegas" nicht allzu viel zu holen: Hier lagen die Marktanteile bei 4,1 und 5,2 Prozent beim jungen Publikum.

Deutlich nach oben ging es am Mittwochabend unterdessen für RTLzwei, das mit "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" mit 4,5 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert markierte. Auch die Gesamt-Reichweite konnte klar gesteigert werden: 760.000 Personen waren diesmal im Schnitt dabei und damit 150.000 mehr als zuletzt. Sehr zufrieden kann man auch bei Kabel Eins sein: Dort überzeugte der Spielfilm "Der Anschlag" gar 1,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die insgesamt 6,3 Prozent Marktanteil entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es immerhin noch für 5,0 Prozent, ehe sich "The Last Stand" auf 5,5 Prozent steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt