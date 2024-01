Zum zehnten Free-TV-Geburtstag hat das TV-Publikum dem Disney Channel am Mittwoch die Marktführerschaft in der Kinder-Zielgruppe beschert. Auf durchschnittlich 15,8 Prozent Marktanteil brachte es der Disney Channel im Schnitt bei den 3- bis 13-Jährigen über den gesamten Tag hinweg - und damit auf mehr Super RTL und Toggo Plus zusammen. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen erwischte der Sender einen richtigen starken Tag und reihte sich mit 2,2 Prozent auf dem dritten Rang der Spartensender ein.

Tatsächlich lief es für den Disney Channel über fast den gesamten Tag hinweg richtig gut: So trieben "Phineas und Ferb" den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe am Nachmittag auf bis zu 5,1 Prozent, ehe auch "Mystery Lane - Ein Fall für Clever und Bro" mit 4,4 Prozent überzeugte. Mehrere Folgen von "Bluey" hielten den Marktanteil anschließend bei mehr als drei Prozent, ehe "Miraculous" mit zwei Folgen noch für Werte von 3,7 und 3,4 Prozent sorgte. Die Animationsserie "Taffy" trieb den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schließlich noch einmal auf bis zu 4,2 Prozent und erreichte gegen 19:27 Uhr im Schnitt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Vergleich: "Grizzy & die Lemminge" erreichte bei Toggo parallel dazu nur 190.000 Personen sowie 1,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

In der Primetime konnte sich der Disney Channel zudem noch auf die US-Sitcom "Immer wieder Jim" verlassen, die bis zu 260.000 Menschen unterhielt und für Marktanteile zwischen 2,2 und 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte.

Einen sehr starken Tag erwischte aber auch Nitro, wo "Ein Käfig voller Helden" am Vorabend bis zu 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte, nachdem auch "King of Queens" und "M.A.S.H." zuvor schon bei über fünf Prozent lagen. Um 20:15 Uhr wiederum punktete der Film-Klassiker "Plattfuß am Nil" mit 3,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "Plattfuß in Afrika" hielt ab 22:19 Uhr immer noch fast eine halbe Million Menschen vor dem Fernseher und steigerte den Marktanteil gar auf 4,7 Prozent. Der Tagesmarktanteil von Nitro betrug dadurch letztlich stolze 3,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt