am 19.01.2024 - 08:40 Uhr

ARD und ZDF haben sich am Donnerstagabend ein ungewöhnliches Krimi-Duell geliefert. Denn während im Ersten eine neue Folge der Krimireihe "Nord bei Nordwest" zu sehen war, zeigte das ZDF den Handball-Krimi zwischen Deutschland und Island, der erst kurz vor dem Ende zugunsten der deutschen Nationalmannschaft entschieden war. Mit Blick auf die Quoten ging jedoch der fiktionale Sieger vom Platz - wenn auch nur ganz knapp.

Durchschnittlich 8,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr für "Nord bei Nordwest". Damit erreichte Das Erste mit seiner quotenstarken Reihe ähnlich viele Menschen wie vor einer Woche. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 28,3 Prozent. Das erste Hauptrunden-Spiel der Handball-EM wiederum brachte es im ZDF ab 20:31 Uhr im Schnitt auf 7,84 Millionen Fans, die für 28,0 Prozent Marktanteil sorgten. Der bisherige Turnier-Rekord vom Mittwoch, als das DHB-Team gegen Frankreich spielte, wurde somit nur knapp unterboten.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Handball-Partie dagegen nicht zu schlagen: Dort trieben 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den ZDF-Marktanteil in der Primetime auf fulminante 32,1 Prozent. Stärkster Verfolger war "Nord bei Nordwest", das mit 670.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 10,6 Prozent Marktanteil kam. Die Privatsender wiederum blieben in der Primetime allesamt einstellig.

Auch am späten Abend erzielte das ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen noch zweistellige Marktanteile mit seinen Talks. Insgesamt lief's ohnehin stark: So erreichte "Maybrit Illner" mit 2,42 Millionen Personen noch einen Marktanteil von 15,6 Prozent, ehe "Markus Lanz" auf 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 20,3 Prozent Marktanteil kam. Gute Quoten gab es aber auch für die kurzfristig ins Programm genommene ARD-Doku "Wir waren in der AfD", die ab 22:50 Uhr von 1,33 Millionen Menschen gesehen wurde. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 10,9 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen 9,6 Prozent drin waren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt