Das Erste und das ZDF haben am Donnerstagabend mit "Nord bei Nordwest" und der Handball-EM gleichermaßen dominiert - zusammen brachten es die Sender in der Primetime auf fast 60 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und über 40 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dagegen hatten es die Privatsender erwartungsgemäß schwer. Tatsächlich gelang es dann auch keinem von ihnen, zur besten Sendezeit einen zweistelligen Marktanteil zu erreichen.

RTL setzte in weiser Voraussicht ohnehin nur auf eine Wiederholung und kam mit "Stern TV: Inside Supermarkt" dann auch nur auf einen Marktanteil von 6,5 Prozent in der Zielgruppe. Etwas besser lief es für "Das 1% Quiz", das in Sat.1 zwar insgesamt immerhin 1,50 Millionen Menschen unterhielt, sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,2 Prozent Marktanteil aber deutlich schwerer tat als in den vergangenen Wochen. Die ProSieben-Show "Forsthaus Rampensau Germany" wiederum erreichte wie schon in der Vorwoche durchschnittlich 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, kam in der Zielgruppe aber nicht über sehr mäßige 6,0 Prozent Marktanteil hinaus.

Völlig ernüchternd verlief der Abend indes für Kabel Eins, wo eine neue Folge von "Rosins Restaurants" mit gerade mal 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen durchfiel. Insgesamt erreichte die Dokusoap lediglich 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. RTLzwei brachte es parallel dazu mit "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" auf 540.000 Menschen udn 4,0 Prozent Marktanteil, stürzte dafür aber im weiteren Verlauf des Abends mit "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" ab. Nur 2,0 Prozent betrug der Marktanteil des Senders ab 22:15 Uhr.

Vox wiederum setzte auf den Spielfilm "Der Hobbit - Smaugs Einöde" und kam damit immerhin noch auf 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe. Hier zeigte die Quotenkurve im Laufe des Abends zudem deutlich nach oben: Mit den "Vox Nachrichten" erreichte der Sender später noch sehr gute 10,5 Prozent Marktanteil - und lag mit Blick auf die Tagesmarktanteile mit 7,1 Prozent letztlich sogar noch knapp vor RTL auf dem dritten Platz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt