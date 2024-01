6,12 Millionen Personen haben sich am Freitagabend eine neue Folge der ZDF-Krimiserie "Die Chefin" angeschaut: Das Format erreichte in direkter Konkurrenz zum Auftakt von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" somit die beste Reichweite seit Ende 2022. 22,7 Prozent Marktanteil entfielen auf den 60-Minüter bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die Produktion ziemlich gut. Dort wurden 7,3 Prozent gemessen. Vom starken Krimi profitierte auch die "SOKO Leipzig", die sich 5,14 Millionen Menschen im Schnitt nicht eingehen ließen (19,9%). Bis dato lief keine Episode der laufenden Staffel stärker – Ende Dezember wurden zuletzt ähnliche Werte gemessen.

Auf 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (ordentliche 13,7%) kam "Käthe und ich" im Ersten – auch dieses Ergebnis ist angesichts des starken Dschungelstarts bei RTL absolut okay. Die privaten Mitbewerber von RTL mussten am Freitagabend indes zuhauf kleine Brötchen backen. Da wäre etwa Sat.1, das gegen die Realityshow nur zwei Folgen von "111" ins Rennen schickte und damit auf 5,1 und 4,1 Prozent Marktanteil kam. Für Sat.1 war es ohnehin ein Freitag zum Vergessen, wie sich an den erreichten 5,2 Prozent Tagesmarktanteil beim jungen Publikum ablesen lässt.



In der Daytime gab es große Probleme – bedingt wohl auch durch die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer, die auf anderen Sendern lief. So musste sich "We are Family" mit zwei Prozent zufrieden geben, "Die Tier-Docs" mit 3,9 Prozent. Gut performten nach 18 Uhr die "Lebensretter hautnah" mit 6,7 Prozent. "Das Küstenrevier" generierte nach 19 Uhr 4,7 Prozent bei den Jüngeren und somit den besten Marktanteil seit dem Start vor etwa eineinhalb Wochen.

Zwischen 2,3 und 3,4 Prozent Marktanteil sicherte sich Kabel Eins mit "Navy CIS" zur besten Sendezeit, bei RTLzwei holte der Film "After Earth" nach 20:15 Uhr nur 2,3 Prozent. Das um 22:10 Uhr gestartete "Attraction" machte es mit 2,8 Prozent nur unwesentlich besser. Bei Vox betrieb "Wo die Liebe hinfällt" mit 4,4 Prozent immerhin Schadensbegrenzung. Zufrieden sein kann demnach eigentlich nur ProSieben, wo sich der Film "The Dark Knight Rises" mit im Schnitt 8,2 Prozent Marktanteil durchaus gut schlug.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt