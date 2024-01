Zwei öffentlich-rechtliche Formate, denen zuzutrauen ist, ihr Publikum zu nicht geringem Teil in der Mediathek zu finden, haben am späteren Freitagabend im linearen Programm mit arg überschaubaren Reichweiten und Marktanteilen abgeschnitten. Da wäre einmal der der Animationsfilm "Das Grundgesetz der Tiere" vom Team des "ZDF Magazin Royale". Gestartet um kurz nach 23 Uhr und angetreten somit gegen die Schlussphase des RTL-Dschungelcamps kam das Programm auf 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit weit unterdurchschnittliche 6,3 Prozent. Bei den Jüngeren wurden immerhin 6,4 Prozent gemessen.

Ein im Vorfeld gezeigtes Spezial der "heute show" hatte allerdings noch 10,2 Prozent bei den Jüngeren und 12,4 Prozent bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern generiert. Hier schauten 2,62 Millionen zu. 2023 lag der Schnitt des "ZDF Magazin Royale" bei den Jüngeren übrigens bei rund 14 Prozent – war also in etwa doppelt so hoch wie nun beim "Grundgesetz der Tiere". "Aspekte" ließ die ZDF-Werte ab etwa 23:35 Uhr dann gänzlich in die Knie gehen; hier waren nur noch 0,48 Millionen Menschen (3,8%) dabei.



Zwischen 22:20 und 1:50 Uhr zeigte Das Erste derweil vier Folgen der Serie "Oderbruch" – ebenfalls mit überschaubarem Erfolg. Erst mit der letzten Episode, die kurz vor ein Uhr nachts begann, stieg die durchschnittliche Quote im Gesamtmarkt auf neun Prozent. Zuvor wurden zwischen rund siebeneinhalb und acht Prozent gemessen. 1,57 Millionen Menschen sahen die erste Folge, 1,2 Millionen die nachfolgende. Im weiteren Verlauf lag die Sehbeteiligung bei durchschnittlich 0,78 und 0,57 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden schwache Werte erzielt, die zwischen 2,6 und 3,3 Prozent lagen.

Solide performte derweil am späten Abend die Serie "L'Opéra - Dancing in Paris", die um 23:45 Uhr bei ZDFneo anlief. Zwischen 1,4 und 2,3 Prozent Marktanteil verbuchte das Format beim Publikum ab drei Jahren im Schnitt. Die Auftaktfolge erreichte rund 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer – später sanken die Werte auf weniger als 100.000.

Mehr zu dem Thema "Es wurde Zeit, mehr als die Mainzelmännchen zu machen"

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt