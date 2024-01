Nicht nur inhaltlich konnte der Einstand von Caren Miosga als Neu-Talkerin am Sonntagabend durchaus überzeugen, auch aus Quotensicht sah es gut aus: 4,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die erste Ausgabe im Schnitt an - mehr als jede Ausgabe von "Anne Will" im vergangenen Jahr. Zuletzt hatte die Reichweite des Vorgänger-Talks im April 2022 höher gelegen.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 18,4 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 11,1 Prozent Marktanteil richtig gut aus. Die Neugierde auf den neuen Talk war also schonmal vorhanden - auf welchem Niveau sich die Quoten ohne diesen Neugier-Effekt in den kommenden Wochen einpendeln werden, steht aber natürlich noch auf einem anderen Blatt.

Profitiert hat Caren Miosga wie auch ihre Vorgängerinnen dabei natürlich vom Krimi-Vorlauf: Auch wenn der "Tatort" in etlichen Haushalten zum Start mit Tonproblemen zu kämpfen hatte, war es mit 8,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages. Die Marktanteile lagen bei 28,0 Prozent insgesamt und 22,3 Prozent in der Altersgruppe 14 bis 49. Zuvor war bereits die "Tagesschau" gefragter als sonst: 7,89 Millionen Personen sahen allein im Ersten zu, so viele wie seit März vergangenen Jahres nicht. Nicht eingerechnet sind in dieser Zahl all jene, die die "Tagesschau" parallel in den Dritten, bei 3sat, Phoenix oder per Livestream in der Mediathek verfolgten.

Dass Das Erste am Sonntag die Tagesmarktführung bei Jung und Alt gleichermaßen einfahren konnte, lag auch daran, dass tagsüber bereits die großflächigen Wintersport-Übertragungen für sehr gute Quoten gesorgt hatten. Bei den Biathlon-Übertragungen wurden Marktanteile jenseits der 30-Prozent-Marke beim Gesamtpublikum und bis zu 25,5 Porzent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Beim Massenstart der Männer waren mittags 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, bei den Frauen am Nachmittag sogar 4,57 Millionen. Auch mit den Übertragungen vom Skispringen und vormittags bereits dem Slalom konnten Marktanteile von über 20 Prozent erzielt werden.

Stärkster "Tatort"-Verfolger am Abend war unterdessen wie gewöhnlich das ZDF, das mit dem Film "Ein Sommer im Schwarzwald" 5,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das sorgte für gute 16,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren hingegen nur mäßige 6,7 Prozent Marktanteil zu holen. Ebenfalls stark lief am späten Abend "Inspector Barnaby", dem noch 3,07 Millionen Personen beim Ermitteln zusahen.

Mehr zum Thema "Caren Miosga": Gelungener Talk-Neustart im Ersten

Panne zur besten Sendezeit: "Tatort" im Ersten ohne Ton

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt