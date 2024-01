am 22.01.2024 - 09:09 Uhr

RTL steht in diesem Januar vor der besonderen Herausforderung, dass das quotenstärkste Format des Senders mit der ebenfalls quotenstärksten Zeit der teuer erworbenen neuen NFL-Rechte zusammenfällt. Am Sonntag führte das dazu, dass "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bereits um 20:15 Uhr in einer abzüglich Werbung kaum mehr als 30-minütigen Ausgabe zu sehen war, weil ab 21 Uhr dann schon Football auf dem Programm stand.

Die Kurz-Version des Dschungelcamps verfolgten im Schnitt 4,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit wieder etwa 400.000 mehr als am Samstag. Der Marktanteil belief sich auf sehr gute 13,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 25,5 Prozent Marktanteil erzielt - ein hervorragender Start in den Sonntagabend also. Die NFL ließ die Reichweite ab 21 Uhr dann aber brutal abstürzen.

So kam das erste Quarter der Partie zwischen den Detroit Lions und den Tampa Bay Buccaneers nur noch auf eine Reichweite von 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, also etwa ein Drittel der vorherigen Dschungel-Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum brach auf 4,6 Prozent ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Abschlag nicht ganz so hoch, auch hier ging's aber um mehr als die Hälfte nach unten, der Marktanteil belief sich noch auf 12,6 Prozent.

Doch die gute Nachricht für RTL: Auch wenn die Gesamt-Reichweite im Verlauf des Abends sukzessive langsam sank und beim vierten Quarter ab 23:27 Uhr dann bei noch 940.000 lag, zogen die Marktanteile Stück für Stück an. Besonders beim jungen Publikum sah es richtig gut aus: Im zweiten Viertel wurden 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, im dritten Viertel dann 16,8 Prozent, das vierte Viertel lag bei 21,5 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die RTL inzwischen als eigentlich maßgeblich anpreist, ging es von anfänglich 8,7 auf 15,5 Prozent nach oben.

Ab 0:39 uhr folgte dann noch eine weitere NFL-Übertragung, die weiter steigende Marktanteile verzeichnete: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mit dem ersten Quarter 21,2 Prozent erzielt, dann ging's über 22,9 und 28,1 auf zuletzt 30,9 Prozent in den Minuten vor 3 Uhr nachts nach oben. Für die Zeit danach liegen die Quoten erst am Dienstag vor. Die absoluten Reichweiten gingen allerdings erwartungsgemäß weiter zurück, ab 0:39 Uhr waren insgesamt noch 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, kurz vor 3 Uhr nachts immerhin noch rund 330.000.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt