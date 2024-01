Krimis haben die Rangliste der Sendungen, die am meisten von zeitversetzter Nutzung profitiert haben, in der zweiten Januar-Woche dominiert. Aufgrund von Umstellungen bei der AGF weist DWDL.de die endgültig gewichteten Quoten nicht mehr donnerstags für die zurückliegende Woche aus, sondern montags für die Vor-Vorwoche. In diesem Fall also die Woche vom 8. bis 14. Januar. Hier erreichten "Nord bei Nordwest" und "Inspector Barnaby" mit jeweils 420.000 zusätzlichen Zuschauerinnen und Zuschauern den größten Nachschlag.

Weitere Krimis, die durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten noch sehr profitiert haben, waren "Wilsberg", "Die Chefin", der "Tatort" und "Nord Nord Mord". Dazwischen platzierte sich auch noch der "Bergdoktor", der sich noch auf eine Reichweite in Höhe von 5,78 Millionen (+390.000) steigern konnte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar 11.01.

20:16 8,50

(+0,42) 29,8%

(+0,1%p.) 0,72

(+0,06) 12,2%

(+0,4%p.) Inspector Barnaby 14.01.

22:30 2,92

(+0,42) 18,1%

(+1,8%p.) 0,24

(+0,06) 6,1%

(+1,3%p.) Wilsberg - Ein Detektiv und Gentleman 13.01.

20:15 7,00

(+0,41) 26,1%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,09) 12,0%

(+1,1%p.) Der Bergdoktor 11.01.

20:15 5,78

(+0,39) 20,3%

(+0,4%p.) 0,66

(+0,10) 11,2%

(+1,2%p.) Die Chefin 12.01.

20:15 6,14

(+0,37) 21,9%

(+0,6%p.) 0,49

(+0,07) 8,4%

(+0,8%p.) Tatort: Pyramide 14.01.

20:15 9,10

(+0,35) 28,4%

(+0,3%p.) 1,60

(+0,10) 19,9%

(+0,5%p.) Nord Nord Mord - Sievers und die fünf Fragezeichen 08.01.

20:29 8,73

(+0,33) 30,1%

(-0,1%p.) 0,74

(+0,08) 12,1%

(+0,5%p.) Haus aus Glas 09.01.

20:15 4,16

(+0,31) 15,2%

(+0,7%p.) 0,42

(+0,05) 7,3%

(+0,6%p.) Nuhr im Ersten 11.01.

22:52 1,94

(+0,26) 13,2%

(+1,3%p.) 0,28

(+0,03) 8,7%

(+0,5%p.) Haus aus Glas 12.01.

23:07 2,20

(+0,26) 13,1%

(+0,9%p.) 0,18

(+0,04) 4,5%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.01.-14.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Beim jungen Publikum dominiert Markus Lanz die Top 10 der Sendungen, die den höchsten Nachschlag erzielt haben. Die drei Talk-Ausgaben der besagten Woche wurden um 2,6, 2,2 und 1,5 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Für die Privaten hält einzig und allein Sat.1 das Fähnchen in die Luft: "The Biggest Loser" kam allerdings auch von einem sehr niedrigen Niveau und steigerte sich nun immerhin noch um 1,2 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent Marktanteil. Ein bahnbrechender Erfolg ist die Show damit in der Primetime nicht, sie liegt aber immerhin auf der Höhe des Senderschnitts.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Markus Lanz 11.01.

23:21 2,15

(+0,22) 20,5%

(+1,1%p.) 0,34

(+0,08) 14,1%

(+2,6%p.) Markus Lanz 10.01.

23:14 1,77

(+0,19) 16,4%

(+1,1%p.) 0,32

(+0,07) 12,2%

(+2,2%p.) Markus Lanz 09.01.

23:16 1,68

(+0,16) 16,1%

(+0,9%p.) 0,31

(+0,05) 12,2%

(+1,5%p.) WaPo Berlin 09.01.

18:49 2,61

(+0,18) 11,5%

(+0,5%p.) 0,27

(+0,07) 6,5%

(+1,4%p.) SOKO Wien 12.01.

18:05 3,83

(+0,11) 19,7%

(+0,2%p.) 0,22

(+0,05) 6,4%

(+1,3%p.) Inspector Barnaby 14.01.

22:30 2,92

(+0,42) 18,1%

(+1,8%p.) 0,24

(+0,06) 6,1%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 11.01.

18:51 2,50

(+0,15) 11,1%

(+0,4%p.) 0,36

(+0,07) 8,5%

(+1,3%p.) Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir 08.01.

18:19 0,13

(+0,04) 0,7%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,04) 2,3%

(+1,2%p.) The Biggest Loser 08.01.

20:15 1,11

(+0,15) 4,2%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,09) 6,6%

(+1,2%p.) Der Bergdoktor 11.01.

20:15 5,78

(+0,39) 20,3%

(+0,4%p.) 0,66

(+0,10) 11,2%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.01.-14.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Spannend ist aber auch ein Blick auf die Tabelle, in der die Sendungen aufgeführt werden, die von der endgültigen Gewichtung negativ beeinflusst wurden. Hier steht eine Serie ganz oben, die ohnehin bald eingestellt wird. Und diese schlechte Nachricht passt ins Bild: Am 11. Januar erzielte "Köln 50667" mit vorläufigen 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe eigentlich den höchsten Wert des noch jungen Jahres. Allerdings: Dieser wurde nun sehr deutlich auf 2,2 Prozent nach unten korrigiert. Insgesamt unterhielt die Serie an dem besagten Tag nicht 190.000 Menschen, sondern nur 140.000.

Die AGF korrigierte an dem Tag aber auch noch andere Sendungen von RTLzwei deutlich nach unten: Die täglichen "Hartz aber herzlich"-Ausgaben erzielten nach Maßgabe der vorläufig gewichteten Quoten zunächst überaus starke 13,5 und 10,2 Prozent, diese Werte wurden nun noch um 3,1 und 2,2 Prozentpunkte nach unten korrigiert. In der Rangliste taucht die Sendung nicht auf, weil dort nur solche Formate ausgewiesen werden, die nach 18 Uhr starten. "Hartz aber herzlich" war für RTLzwei mit 10,4 und 8,0 Prozent aber natürlich noch immer ein großer Erfolg - ganz im Gegensatz zu "Köln 50667".

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Köln 50667 11.01.

18:05 0,14

(-0,05) 0,7%

(-0,3%p.) 0,07

(-0,06) 2,2%

(-1,9%p.) Brennpunkt: Bauernproteste in Deutschland 08.01.

20:16 4,66

(+0,06) 16,2%

(-0,3%p.) 1,22

(+0,02) 19,7%

(-0,9%p.) RTL Aktuell 09.01.

18:44 3,30

(+0,02) 15,7%

(-0,3%p.) 0,63

(+0,01) 17,6%

(-0,7%p.) Wer wird Millionär ? 08.01.

20:29 2,77

(+0,06) 11,1%

(-0,2%p.) 0,64

(+0,01) 11,9%

(-0,7%p.) Medical Detectives 12.01.

23:04 0,33

(-0,02) 2,0%

(-0,2%p.) 0,09

(-0,02) 2,3%

(-0,7%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 11.01.

18:30 1,87

(+0,00) 9,7%

(-0,2%p.) 0,53

(-0,01) 15,7%

(-0,7%p.) :newstime 11.01.

18:00 0,40

(-0,01) 2,3%

(-0,1%p.) 0,23

(-0,01) 8,6%

(-0,6%p.) sportstudio live: Moderation 14.01.

20:15 5,34

(+0,09) 19,7%

(-0,2%p.) 1,41

(+0,02) 20,5%

(-0,6%p.) RTL Direkt 08.01.

22:25 2,68

(+0,02) 13,0%

(-0,2%p.) 0,61

(+0,00) 13,7%

(-0,6%p.) RTL Aktuell Spezial: FRANZ BECKENBAUER – DER KAISER IST TOT 08.01.

20:14 2,20

(+0,03) 7,7%

(-0,1%p.) 0,58

(-0,00) 9,3%

(-0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.01.-14.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.



Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt