Achteinhalb Millionen Menschen haben am Montag zur besten Sendezeit das Handball-Match zwischen Deutschland und Ungarn im ZDF gesehen, die Marktanteile waren überragend (DWDL.de berichtete). Dass gegen diese starke Konkurrenz aber dennoch Quote zu machen war, zeigte unter anderem RTL: In direkter Konkurrenz zum Spiel schickten die Kölner Günther Jauch ins Rennen und der erreichte mit "Wer wird Millionär?" dann auch 3,47 Millionen Menschen, was beim Gesamtpublikum zu sehr guten 12,2 Prozent Marktanteil führte.

Auf einem ähnlichen Niveau lag die Quizshow in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, hier reichten 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu 12,6 Prozent. Der Dschungel konnte diese Werte im Anschluss aber noch deutlich übertreffen: 3,85 Millionen Menschen waren ab 22:15 Uhr dabei und sahen unter anderem, wie sich Sonja Zietlow und Jan Köppen gleich mehrfach über die RTL+-Serverprobleme des Vortags lustig machten.

Beim Gesamtpublikum holte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", das pünktlich zum Ende der Handball-Partie im ZDF startete, fantastische 24,3 Prozent Marktanteil. Überhaupt erreichte RTL mit dem Dschungel am späten Montagabend mehr Personen als am Samstag, als es zur vermeintlich besten Sendezeit losging - aber damals liefen die deutschen Handballer noch in direkter Konkurrenz. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Dschungelcamp am Montag jedenfalls wieder auf 34,8 Prozent. Neben der Auftaktfolge war die Ausgabe am Montag damit die zweite, die es auf mehr als 30 Prozent Marktanteil brachte. Bei den für RTL inzwischen wichtigen 14- bis 59-Jährigen erzielte der Dschungel angesichts von 32,7 Prozent einen Staffelbestwert.

Und natürlich erzielte auch "RTL Direkt" im Dschungel-Sandwich hervorragende Quoten. Das kommt nicht von ungefähr, die Geschichte zum freiwilligen Auszug von Cora Schumacher zog man nämlich bis nach der Nachrichtensendung, wohl auch deshalb blieben viele Zuschauerinnen und Zuschauer dran. Die Reichweite von "RTL Direkt" lag jedenfalls bei 3,65 Millionen, beim jungen Publikum holte Jan Hofer damit 39 Prozent Marktanteil - es ist ein neuer Allzeit-Rekord für die Sendung. Später lag auch "Die Stunde danach" noch bei mehr als 30 Prozent Marktanteil, rund eineinhalb Millionen Menschen sahen ab 00:16 Uhr noch zu.

RTL brachte es so am Montag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,3 Prozent Marktanteil und war bei den 14- bis 49-Jährigen der erfolgreichste Sender. Das ZDF gelang dank der starken Handball-Übertragung der Sprung auf Platz zwei, die Mainzer erreichten sehr gute 12,8 Prozent. Insgesamt lag das ZDF (17,4 Prozent) vor RTL (12,1 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt