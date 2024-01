Mit nur 4,8 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe hat Sat.1 den Montag beendet, damit lag der Sender auf einem Niveau mit dem Ersten und nur auf Platz sieben der acht großen Sender. Das ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass man sich in der Primetime gegen die starke Handball-Konkurrenz des ZDF sehr schwer tat. "The Biggest Loser" erreichte nach dem Wechsel in die Primetime bei den ersten zwei Einsätzen nur etwas mehr als 5 Prozent Marktanteil. Jetzt waren für die Abspeckshow sogar nur 3,6 Prozent drin - es ist ein neues Allzeit-Tief für das Format. 830.000 Menschen sahen zu.

Am späten Abend machte dann das RTL-Dschungelcamp Sat.1 zu schaffen. Allerdings setzte man ab 23 Uhr auch nur auf eine "Rate my Date"-Wiederholung, die erzielte nur noch 1,9 Prozent Marktanteil. Mit der "Biggest Loser"-Wiederholung blieb Sat.1 in der Nacht dann sogar unter der Marke von 1 Prozent hängen, 0,3 Prozent werden durch die AGF ausgewiesen.

Doch die Probleme von Sat.1 lagen nicht nur in der Zeit nach 20:15 Uhr: Um 19 Uhr erreichte das "Küstenrevier" nur 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Start in die neue Woche setzte es damit erneut einen Tiefstwert. Mit 3,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum konnte die neue Serie ebenso wenig überzeugen wie "Lebensretter hautnah", das zuvor 3,8 Prozent erzielte.

Aber auch woanders gab es Probleme: Bei RTLzwei kamen zwei Ausgaben der "Geissens" nicht über 3,9 und 3,7 Prozent Marktanteil hinaus. 580.000 und 640.000 Menschen sahen zu. Vox kam zur gleichen Zeit mit "Goodbye Deutschland" auf 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, erzielte aber dennoch nur 4,7 Prozent Marktanteil. Recht solide lief es dagegen für ProSieben: "House of the Dragon" landete mit 1,06 Millionen Menschen und 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwar auch bei Tiefstwerten, angesichts der starken Konkurrenz lief es aber noch vergleichsweise gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt