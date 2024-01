am 24.01.2024 - 09:17 Uhr

Sebastian Lege hat sich mal wieder mit vermeintlichen Tricks der Lebensmittelindustrie auseinandergesetzt. Am Dienstag beschäftigte er sich im Rahmen der ZDF-Reihe "Besseresser" mit Instantnudeln, Tiefkühltorten und Kartoffelsalat - und die Menschen schalteten ein. 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei und sorgten so für einen sehr guten Marktanteil in Höhe von 14,5 Prozent.

Beim jungen Publikum lief es auch richtig gut, hier wurden ebenfalls 14,5 Prozent gemessen. Sebastian Lege präsentierte damit um 20:15 Uhr das stärkste Format bei den 14- bis 49-Jährigen. Erster Verfolger war hier "In aller Freundschaft" im Ersten, das mit 8,8 Prozent aber schon deutlich weniger stark unterwegs war. Eine zweite Folge erreichte später noch 7,7 Prozent.

Insgesamt musste sich Sebastian Lege der ARD-Serie allerdings geschlagen geben, hier lief es mit 4,10 und 4,13 Millionen nämlich noch ein gutes Stück besser, mit 15,7 und 16,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man beim Ersten sehr zufrieden sein. Später waren noch 2,49 Millionen Menschen bei "Report Mainz" dabei, sie sahen die Premieren-Sendung von Nadia Kailouli. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag noch bei 10,8 Prozent.

Im ZDF profitierte das nachfolgende Programm derweil von der Stärke von "Besseresser". "Frontal" erreichte etwa 10 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, 2,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei und sorgten insgesamt zu 9,9 Prozent. Auch das "heute journal" erzielte im Anschluss noch sehr gute 12,2 Prozent (14-49) und kam insgesamt mit 3,52 Millionen Zuschauenden auf 15,4 Prozent. "37 Grad" und "Markus Lanz" lagen ab 22:15 Uhr in beiden wichtigen Zuschauergruppen im einstelligen Bereich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt