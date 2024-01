am 24.01.2024 - 09:37 Uhr

Noch gibt es keinen Termin für die letzte Folge von "Köln 50667", angesichts der schlechten Quoten wird man sich bei RTLzwei diesen Tag aber eher schneller als langsamer herbeiwünschen. Am Dienstag sah es mal wieder richtig mies aus: Nur 70.000 Menschen sahen sich die Serie ab 18 Uhr an. Die AGF weist für die Folge lediglich 0,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aus.

"Köln 50667" ist damit das mit Abstand größte Problem von RTLzwei am Vorabend. Schon vor zwei Wochen setzte es mit 0,6 Prozent ein neues Allzeit-Tief. Dieser Wert wurde durch die endgültige Gewichtung der Quoten zwar noch auf 1,0 Prozent nach oben korrigiert - das kann aber natürlich nur noch wenig ändern am desaströsen Bild, das die Serie mittlerweile abgibt. "Berlin - Tag & Nacht" steigerte sich am Dienstag immerhin noch auf 3,6 Prozent, aber auch dürfte für den Sender nur bedingt ein Grund zur Freude sein.

Probleme hatte am Vorabend auch Sat.1: "Das Küstenrevier" verlor erneut einige Zuschauerinnen und Zuschauer und stellte mit einer Reichweite in Höhe von 520.000 einen Negativ-Rekord auf. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 2,9 Prozent. "Lebensretter hautnah" lag davor immerhin noch bei 5,9 Prozent - der Senderschnitt liegt trotzdem darüber.

Gute Nachrichten gibt es dagegen von Kabel Eins: "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte mit 9,0 Prozent Marktanteil den höchsten Wert seit April des vergangenen Jahres und auch "Achtung Kontrolle" erwischte mit 5,6 Prozent einen seiner besseren Tage. Vox erzielte mit seinem "Perfekten Dinner" sogar einen zweistelligen Wert und kam auf 10,2 Prozent, 1,11 Millionen Menschen sahen die neueste Ausgabe des Dauerbrenners. "First Dates" erreichte zuvor noch 7,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt