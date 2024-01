am 25.01.2024 - 08:41 Uhr

Mehr als 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hat Das Erste am Mittwochabend mit dem Handball-Match zwischen Deutschland und Kroatien eingefahren. Das drückte bei RTL und ProSieben sichtbar auf den Erfolg: Sowohl "Die Bachelors" als auch "TV Total" taten sich deutlich schwerer als noch vor einer Woche. Für ProSieben war der Absturz nicht ganz so groß: Rund 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gingen verloren, die Reichweite lag bei 1,33 Millionen und in der klassischen Zielgruppe wurden 10,4 Prozent Marktanteil gemessen. Schlechter lief es für "TV Total" vor rund einem Jahr.

"Die Bachelors" bei RTL lag auf einem ähnlichen Niveau, musste sich mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern letztlich aber hinter Sebastian Pufpaff einsortieren. Und hier ist der Absturz noch deutlich größer, die Premieren-Ausgabe vor einer Woche erreichte nämlich noch 1,60 Millionen Menschen. Mit 10,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag man auf einem Niveau mit "TV Total".

Die gute Nachricht für RTL: Auch am Mittwoch konnte man sich auf "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verlassen, das die Quoten am späten Abend deutlich anstiegen ließ. 3,34 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, das führte insgesamt zu 21,9 Prozent Marktanteil und beim jungen Publikum zu noch besseren 34,4 Prozent. "Die Stunde danach" erzielte ebenfalls noch herausragende 31,7 Prozent.

ProSieben dagegen musste am späten Abend gegen den Dschungel Federn lassen: Ein Best-of von "Joko und Klaas gegen ProSieben" erreichte nur noch 3,9 Prozent Marktanteil. Den ganzen Abend über hinweg schlecht lief es für Sat.1: "Kühlschrank öffne dich" kam gegen die starke Konkurrenz nur auf 4,1 Prozent Marktanteil, was einem neuen Minus-Rekord entspricht. 820.000 Personen sahen sich die Show an.

Ebenfalls so schlecht wie nie zuvor lief der Kelly-Roadtrip bei RTLzwei, den nur noch 550.000 Menschen sehen wollten. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen standen 3,0 Prozent auf dem Konto des Senders. Vox unterbot das mit einer Wiederholung von "CSI: Vegas" noch, die landete bei desaströsen 2,3 Prozent. Eine weitere Folge steigerte sich im Anschluss auf nur bedingt bessere 3,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt