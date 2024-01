am 25.01.2024 - 08:58 Uhr

Weil der Halbfinal-Einzug bei der laufenden Europameisterschaft längst eingetütet war, ist das Match zwischen Deutschland und Kroatien am Mittwochabend aus sportlicher Sicht nicht mehr wirklich wichtig gewesen. Das Erste kann sich aber trotzdem über ein großes Interesse freuen: 7,90 Millionen Menschen sahen sich die Übertragung zwischen 20:15 und 22:30 Uhr an, damit war man der erfolgreichste Sender am gesamten Tag. Der Marktanteil lag bei 28,7 Prozent und auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es mit 32,3 Prozent fantastisch.

Im Anschluss an die Handball-Übertragung waren beim Sender außerdem noch die ersten Free-TV-Bilder des Bundesliga-Nachholspiels zwischen Bayern München und Union Berlin zu sehen. Und die Zusammenfassung profitierte ganz eindeutig vom starken Vorlauf: 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für starke 19,7 Prozent und bei den Jüngeren waren es 15,3 Prozent.

Der starken Primetime-Konkurrenz getrotzt hat derweil das ZDF - ganz im Gegensatz zu den Privaten, die sich überwiegend schwer taten (DWDL.de berichtete). Mit der Wiederholung eines "Friesland"-Krimis erreichten die Mainzer jedoch 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und landeten so bei starken 19,2 Prozent Marktanteil. Es ist ein Wert, der weit über dem ohnehin schon hohen Senderschnitt liegt. Später ging das Interesse zurück, das "Auslandsjournal" lag mit 11,2 Prozent Marktanteil aber noch im zweistelligen Bereich - 2,26 Millionen Menschen waren hier dabei. "Die Spur: Ende der privaten Chats" kam nur noch auf 7,1 Prozent.

Das Erste erreichte dank der starken Primetime einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,8 Prozent, musste sich aber selbst damit dem ZDF (15,8 Prozent) geschlagen geben. Bei den Mainzern lief es nicht nur zur besten Sendezeit sehr gut, sondern auch in weiten Teilen der Daytime. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Das Erste mit 12,7 Prozent aber deutlich vor dem ZDF, das hier nur auf 5,5 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt