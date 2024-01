Eurosport hat am Mittwoch das Australian-Open-Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz übertragen und damit sehr gute Quoten eingefahren. Die Übertragung zwischen 11:30 und 14:15 Uhr verzeichnete in Summe eine durchschnittliche Reichweite in Höhe von 420.000, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 5,4 Prozent ähnlich gut.

Später lief es sogar noch deutlich besser: In der halben Stunde nach 14:15 Uhr lag die Reichweite bei 590.000 und die Marktanteile bei 6,6 und 8,1 Prozent. Für Eurosport sind das alles herausragend gute Werte, doch schon in der Primetime lief es nicht mehr rund - dabei zeigte man dort mit dem Nightrace aus Schladming ein prestigeträchtiges Ski-Event, das mit Linus Straßer auch noch einen Deutschen Gewinner hatte. Dennoch sahen nur 140.000 Menschen zu, der Marktanteil betrug 0,5 Prozent. In der klassischen Zielgruppe erreichte Eurosport mit dem zweiten Durchgang lediglich 0,1 Prozent.

Eurosport kam am Mittwoch beim Gesamtpublikum auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,3 Prozent und schaffte so knapp den Sprung in die Top 20 der erfolgreichsten Sender. Noch deutlich besser lief es in der Nische aber beispielsweise für die Konkurrenz von ZDFneo und RTLup, die mit ihren 3,1 und 2,6 Prozent nicht nur ProSieben und RTLzwei hinter sich ließen, sondern auch NDR, MDR und WDR.

Bei ZDFneo unterhielt ein alter "Wilsberg"-Fall zunächst 940.000 Menschen in der Primetime, eine weitere Folge steigerte sich danach auf 1,25 Millionen. Mit 3,4 und 6,1 Prozent Marktanteil machte der ZDF-Spartenkanal zu einer wichtigen Sendezeit Strecke. RTLup profitierte derweil von einer starken Daytime: "Das Strafgericht" lag am Vorabend durchweg bei mehr als 3 Prozent und auch der "Blaulicht-Report" und "Das Familiengericht" schafften das davor zumeist.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt