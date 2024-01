Am Donnerstag bestritten Angela Finger-Erben und Olivia Jones im Umfeld von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nicht nur "Die Stunde danach", sondern auch noch die zwei Stunden davor: "Die gnadenlose Wochenbilanz" lief dort nämlich bereits zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr - und stieß dort bereits auf recht großes Interesse. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 17,4 Prozent weit über den RTL-Normalwerten, insgesamt hatten 2,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Und es bildete natürlich den perfekten Vorlauf für die nachfolgende eigentliche Dschungelcamp-Sendung. Die steigerte sich beim jungen Publikum prompt auf neue Bestwerte: 1,42 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil auf 41,8 Prozent nach oben. Das war ein neuer Bestwert für diese Staffel und überhaupt der höchste Marktanteil in der klassischen Zielgruppe seit 2020 (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Zahlen).

In Sachen Gesamt-Reichweite war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zwar auch schon stärker unterwegs gewesen, mit insgesamt im Schnitt 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 24,0 Prozent wird man bei RTL aber natürlich trotzdem vollauf zufrieden sein. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die RTL nun als für sich eigentlich ausschlaggebende Zielgruppe herausstellt, wurden 35,3 Prozent Marktanteil erzielt.

"Die Stunde danach" startete dann etwas später als zuletzt erst um um 0:18 Uhr und fuhr dort mit einem Marktanteil von 35,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen neuen Rekord seit Bestehen des Formats ein. Die Gesamt-Reichweite fiel mit im Schnitt 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings etwas niedriger aus als an den beiden Tagen zuvor.

Die drückende Überlegenheit von RTL beim jungen Publikum in der Primetime schlug sich natürlich auch in den Tagesmarktanteilen nieder: RTL kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf herausragende 20,0 Prozent. Das zweitplatzierte Vox lag nur bei 7,4 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag RTL am Donnerstag mit 16,2 Prozent ebenfalls weit in Führung. Beim Gesamtpublikum betrug der RTL-Tagesmarktanteil 11,9 Prozent, hier dominierte allerdings das ZDF, das 17,5 Prozent erzielte.

