Unter dem Titel "Zeit zu Beten" stand im Ersten am Donnerstag der nunmehr fünfte "Krimi aus Passau" auf dem Programm. Die 8-Millionen-Marke, die in den vergangenen beiden Wochen noch von "Nord bei Nordwest" übersprungen worden war, blieb erwartungsgemäß diesmal zwar in weiter Ferne, trotzdem lief es auch in dieser Woche sehr gut: 5,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 22,5 Prozent entsprach. Zum Vergleich: Die vorherigen vier Passau-Krimis erreichten 2020 und 2022 zwischen 5,6 und 6,54 Millionen Krimi-Fans, der neueste Film reihte sich hier also nahtlos ein.

Das Erste sicherte sich damit den Tagessieg auch in dieser Woche vor dem "Bergdoktor", der 5,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum ZDF lockte. Das waren in etwa genauso viele wie bei der letzten Folge vor zwei Wochen. Alles in allem liegt das Quotenniveau damit etwas niedriger als in den vergangenen Jahren. Angesichts eines Marktanteils von 20,9 Prozent beim Gesamtpublikum gibt's freilich trotzdem kaum etwas zu meckern

Zudem punktete der "Bergdoktor" auch beim jungen Publikum weiterhin. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die neueste Folge der Serie auf starke 10,7 Prozent Marktanteil - nur der Dschungel bei RTL war stärker. Der Passau-Krimi im Ersten hatte hier mit 7,0 Prozent Marktanteil das Nachsehen, lag damit aber zumindest auf solidem Niveau.

Dass das ZDF mit einem Tagesmarktanteil von 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum letztlich in der Tagesendabrechnung trotzdem mehr als fünf Prozentpunkte vor dem Ersten lag, ist auf die sehr starke Performance tagsüber zurückzuführen. Schon am Vormittag erzielte "Volle Kanne" starke 18,5 Prozent Marktanteil, ehe Wiederholungen von "Notruf Hafenkante" und "SOKO Wismar" über 20 Prozent marktanteil einfahren konnten. Jenseits der 20-Prozent-Marke lagen am Nachmittag zudem "Bares für Rares" mit 23,1 Prozent, eine alte Folge der "Rosenheim-Cops" mit sensationellen 27,0 Prozent und die "SOKO Stuttgart" am Vorabend mit 20,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt