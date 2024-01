Der Vox-Vorabendhit "Das perfekte Dinner" war auf bestem Wege, die stärkste Woche seit Langem hinzulegen. 10,2 Prozent hatte das Format am Dienstag erreicht und sich über elfeinhalb Prozent am Mittwoch sogar auf etwas mehr als zwölf Prozent am Donnerstag gesteigert. Was also stark nach einer der erfolgreichsten Wochen des Jahres roch, wurde letztlich keine, weil die Quote am Freitag merklich zurückging: Auf 7,2 Prozent, sodass in der Wochenbilanz 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen standen. Auf den gleichen Wert kam das "Dinner" zuletzt im November.

Marktanteil-Langzeittrend: Das perfekte Dinner Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Das "Quizduell" profitierte davon nicht wirklich. Ab 18:50 Uhr lag die gemessene Quote noch bei 11,6 Prozent. Sahen 3,98 Millionen Menschen noch "Wer weiß denn sowas", ging der Wert beim "Quizduell" auf rund zweieinhalb Millionen zurück.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt