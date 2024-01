Die erste von vier Folgen "Das Supertalent" in diesem Winter hat RTL am Samstag zwischen 20:15 und 22:15 Uhr gezeigt – und damit gute Quoten eingefahren. Das Dieter-Bohlen-Comeback beim Format sicherte sich in der klassischen Zielgruppe im Schnitt 14,4 Prozent Marktanteil. 2,78 Millionen Personen ab drei Jahren schauten durchschnittlich zu. Somit war die Reichweite schon mal wesentlich höher als beim Start der vorigen Staffel, die ohne Bohlen auskam. Im Herbst 2021 kam die Premierenfolge damals auf rund 2,3 Millionen Fans. In der klassischen Zielgruppe wurden mit rund vierzehneinhalb Prozent vergleichbare Werte erzielt – danach folgte dann allerdings ein rasanter Absturz. Das Finale im Dezember 2021 kam damals übrigens nur auf rund 1,3 Millionen Fans. Verglichen mit diesem wurden die Ergebnisse jetzt also schon verdoppelt.

