Etwas mehr jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer als die zuletzt samstags gezeigten "Agatha Christie"-Krimis erreichte Sat.1 Gold an diesem Samstagabend mit dem Start der ARD-Krimiserie "Hubert und Staller", die mit zwei Mal drei Folgen im Programm vertreten war. 0,14 Millionen Menschen sahen den Auftakt, danach steigerten sich die Werte auf 0,20 und 0,26 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten die Schmunzelkrimis Quoten zwischen 0,8 und 1,2 Prozent – in jedem Fall also mehr als "Agatha Christie" zuletzt. Als ab 23:22 Uhr dann die drei Episoden nochmals gezeigt wurden, sanken die Ergebnisse insgesamt. Auf 0,22, 0,15 und 0,13 Millionen, die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen stieg aber bis auf 1,7 Prozent an.

Ein schöner Erfolg gelang zudem dem BR zur besten Sendezeit. Dort sicherte sich der Krimi "Kaiserschmarrndrama" ein ungewöhnlich hohe Ergebnisse: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nämlich 4,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Die ermittelten rund 0,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Alters reichten für einen Platz unter den Tages-Top-25. 1,28 Millionen Menschen schauten insgesamt zu (4,9%). Insgesamt kam der BR am Samstag auf 2,6 Prozent Tagesmarktanteil - genauso viel vereinte auch der NDR auf sich.

Für Kabel Eins war es kein guter Samstagabend: "FBI: Special Crime Unit" musste sich zwischen 20:15 und 22:15 Uhr mit je 1,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen zufrieden geben, danach kam ein "FBI: Most Wanted"-Doppelpack nur auf 1,0 und 2,1 Prozent. Somit lag Kabel Eins hinter Super RTL, wo "Räuber Hotzenplotz" bei den 14- bis 49-Jährigen auf 1,7 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt