Mit den beiden Football-Spielen vom Wochenende steht nun endlich fest, welche Teams sich in zwei Wochen im Super Bowl gegeneinander antreten wird. Bei RTL kann man sich indes über deutlich gestiegene Quoten freuen - auch wenn der Sender nach dem Dschungelcamp mit der NFL erneut viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum schnellen Abschalten bewegte.

Erreichte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um 20:15 Uhr zunächst noch 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, so kam der kurze Football-Countdown unmittelbar danach schon nur noch auf 1,58 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen halbierte RTL seinen Marktanteil binnen weniger Minuten: Sorgte der Dschungel mit 1,77 Millionen Fans sowie 24,5 Prozent Marktanteil zunächst für den Tagessieg, so erreichte das erste Quarter des AFC Championship Games anschließend im Schnitt nur 12,1 Prozent.

Zufrieden kann man in Köln aber trotzdem sein, denn im Laufe des Abends zogen die Football-Quoten - wie schon in der Vorwoche - kräftig an: So erreichte schon das zweite Quarter durchschnittlich 15,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das vierte Quarter kam später sogar auf 22,2 Prozent. Insgesamt blieben durchweg über eine Million Football-Fans dran, um das Spiel zu sehen. Von den 1,42 Millionen, die um 21:00 Uhr einschalteten, waren auch über zwei Stunden später noch 1,02 Millionen dabei. Das nächtliche NFC Championship Game steigerte den RTL-Marktanteil in der Zielgruppe sogar noch auf bis zu 25,9 Prozent.

Zufrieden kann man aber auch bei Sat.1 sein, wo der Spielfilm "Deepwater Horizon" ab 22:35 Uhr mit 12,7 Prozent Marktanteil punktete, nachdem "San Andreas" zunächst nicht über 6,9 Prozent hinausgekommen war. Bei ProSieben wiederum erzielten "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" und "Star Wars: Die letzten Jedi" durchweg einstellige Werte von 7,6 und 7,8 Prozent in der Zielgruppe. Auf dieser Flughöhe war auch Vox mit seinem Promi-Spezial von "Hot oder Schrott" unterwegs, das gute 7,9 Prozent Marktanteil erzielte, während die "Trucker Babes" bei Kabel Eins auf 5,1 Prozent kamen. RTLzwei wiederum erzielte mit dem Spielfilm "Ein ganzes halbes Jahr" ordentliche 4,8 Prozent.

Beim Gesamtpublikum sortierte sich derweil das ZDF zunächst hinter dem "Tatort" und dem Dschungel ein: 3,80 Millionen Menschen sahen dort den Lindström-Film "Die vergessene Hochzeit". "Inspector Barnaby" hielt am späten Abend noch 3,06 Millionen vor dem Fernseher und erzielte sehr gute 17,7 Prozent Marktanteil. Junges Publikum erreichte der Krimi jedoch kaum: Gerade mal 80.000 Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass der Marktanteil hier bei äußerst mageren 1,9 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt