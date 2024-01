Die linearen Quoten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" sind auch in diesem Jahr wieder hervorragend, sie werden aber noch ein ganzes Stück beeindruckender, wenn man auch die zeitversetzte Nutzung sowie die Abrufe der Livestreams mit einbezieht. Inzwischen liegen dafür die Zahlen für das Startwochenende vom 19. bis 21. Januar vor. Demnach erhöhte sich die Reichweite der Auftaktshow am Freitagabend noch um 600.000 auf nun im Schnitt 5,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen übersprang hier noch die 40-Prozent-Marke auf nun 40,7 Prozent.

Noch deutlicher fiel der Nachschlag aber am Samstagabend aus: Hier erhöhte sich die Reichweite nachträglich sogar um 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf nun 4,68 Millionen. Noch nie gewann eine RTL-Sendung nachträglich so viel Publikum hinzu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte hier sogar um 5,8 Prozentpunkte auf 28,7 Prozent nach oben. Die Reichweite der kurzen Sonntags-Ausgabe erhöhte sich nachträglich übrigens ebenfalls auf 4,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nun sind Sie womöglich schon vor einigen Tagen auf die RTL-Mitteilung über die "stärkste Nachgewichtung ever" gestoßen, in der aber geringfügig andere Zahlen als hier stehen. RTL bezieht sich hier auf die Quoten inklusive drei Tagen zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg, so wie wir sie bis Ende 2023 ebenfalls betrachtet haben. Seit Anfang 2024 macht die AGF diese Zahlen gegenüber der Presse aber nicht mehr öffentlich, stattdessen gibt es nun mit größerem Zeitverzug von einer Woche nur noch die Zahlen, die zusätzlich auch die Livestream-Nutzung beinhalten. Vergleicht man die Zahlen aus der RTL-Mitteilung mit den nun vorliegenden Zahlen, zeigt sich also, dass der Livestream der Sendung bei RTL+ im Schnitt laut AGF-Daten von etwa 30.000 bis 50.000 Personen verfolgt worden sein muss. Nicht enthalten sind hier wie da weiterhin die zeitversetzten Abrufe bei RTL+, die deutlich höher ausgefallen sein werden als die Livestream-Nutzung.

Bei der nachfolgenden NFL-Übertragung betrug der Reichweitenaufschlag im Vergleich zu den vorläufig gewichteten zahlen übrigens zwischen 30.000 und 80.000 - angesichts der hier insgesamt niedrigeren Reichweite fällt dieser Faktor etwas stärker ins Gewicht, auch hier wird das Groß der Reichweite aber mit dem klassischen linearen TV erzielt, so zumindest die AGF-Zahlen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 20.01.

20:15 4,68

(+0,97) 15,6%

(+2,4%p.) 2,11

(+0,61) 28,7%

(+5,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 19.01.

20:15 5,31

(+0,60) 21,7%

(+1,4%p.) 2,48

(+0,33) 40,7%

(+1,9%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 21.01.

20:15 4,68

(+0,58) 14,4%

(+1,1%p.) 2,20

(+0,34) 27,9%

(+2,4%p.) heute-show spezial 19.01.

22:29 3,11

(+0,50) 13,7%

(+1,3%p.) 0,85

(+0,29) 13,6%

(+3,4%p.) Tatort: Zerrissen 21.01.

20:16 8,76

(+0,37) 28,2%

(+0,2%p.) 1,67

(+0,12) 22,8%

(+0,5%p.) Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre 18.01.

20:15 8,37

(+0,33) 28,5%

(+0,2%p.) 0,73

(+0,06) 11,0%

(+0,4%p.) Die Toten vom Bodensee - Atemlos 15.01.

20:15 7,52

(+0,31) 26,2%

(+0,3%p.) 0,50

(+0,03) 8,4%

(+0,2%p.) Oderbruch 19.01.

23:08 1,48

(+0,28) 8,5%

(+1,1%p.) 0,19

(+0,06) 3,8%

(+0,9%p.) Inspector Barnaby 21.01.

22:15 3,35

(+0,28) 18,8%

(+1,0%p.) 0,17

(+0,01) 4,2%

(+0,2%p.) Ein starkes Team - Man lebt nur zweimal 20.01.

20:15 6,30

(+0,26) 21,0%

(-0,3%p.) 0,35

(+0,03) 4,8%

(+0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.01.-21.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Deutlich unter der Dschungel-Konkurrenz zu leiden hatte am Freitagabend wohl auch die Satire-Schiene des ZDF. Das "heute-show Spezial" konnte aber nachträglich noch 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen und steigerte die Reichweite so auf 3,11 Millionen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte auf 13,6 Prozent. Das animierte "ZDF Magazin Royale"-Special "Das Grundgesetz der Tiere" legte zwar ebenfalls nochmal deutlich zu, blieb aber mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auch beim jungen Publikum diesmal im einstelligen Bereich hängen. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich noch um fast eine viertel Million auf 1,36 Millionen.

Auf bemerkenswert große Resonanz stieß unterdessen die von der ARD kurzfristig vorgezogene, aber dann leider trotzdem auf einem recht späten Sendeplatz gezeigte Doku "Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten". Sie gewann aber nachträglich noch eine viertel Million Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, sodass die Gesamt-Reichweite sich auf 1,58 Millionen erhöhte. Besonders hoch war der Nachschlag in den jüngeren Altersgruppen. Bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte der Marktanteil nachträglich von 9,6 auf 13,4 Prozent nach oben, 12,3 Prozent waren es beim Gesamtpublikum.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 20.01.

20:15 4,68

(+0,97) 15,6%

(+2,4%p.) 2,11

(+0,61) 28,7%

(+5,8%p.) Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten 18.01.

22:50 1,58

(+0,25) 12,3%

(+1,4%p.) 0,41

(+0,14) 13,4%

(+3,8%p.) heute-show spezial 19.01.

22:29 3,11

(+0,50) 13,7%

(+1,3%p.) 0,85

(+0,29) 13,6%

(+3,4%p.) Das Grundgesetz der Tiere 19.01.

23:04 1,36

(+0,24) 7,1%

(+0,8%p.) 0,51

(+0,22) 9,6%

(+3,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 21.01.

20:15 4,68

(+0,58) 14,4%

(+1,1%p.) 2,20

(+0,34) 27,9%

(+2,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 18.01.

18:49 2,48

(+0,22) 11,0%

(+0,7%p.) 0,36

(+0,10) 9,0%

(+2,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 19.01.

20:15 5,31

(+0,60) 21,7%

(+1,4%p.) 2,48

(+0,33) 40,7%

(+1,9%p.) Markus Lanz 17.01.

23:18 2,01

(+0,25) 19,2%

(+1,3%p.) 0,35

(+0,07) 14,8%

(+1,8%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 17.01.

23:15 0,46

(+0,13) 4,6%

(+1,1%p.) 0,06

(+0,03) 2,6%

(+1,3%p.) Markus Lanz 16.01.

22:46 1,98

(+0,24) 14,3%

(+1,1%p.) 0,31

(+0,05) 10,4%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.01.-21.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt