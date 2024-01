Nachdem "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth und sein Vorgänger Frank Plasberg zuletzt in der Öffentlichkeit gegenseitige Nettigkeiten austauschten, ging es nun mit der Sendung weiter. Produziert wird der Talk nicht mehr von Plasbergs Ansager & Schnipselmann, sondern von Klamroths Florida Factual. Wie das inhaltlich zu bewerten war, lesen Sie hier. Aus Quotensicht können die Verantwortlichen durchaus zufrieden sein.

2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich zum Auftakt in die neue Staffel das runderneuerte "Hart aber fair" an. Das war die höchste Reichweite seit September 2023 und damit übertraf Louis Klamroth auch die Durchschnittsreichweite des vergangenen Jahres, die bei etwas mehr als 2 Millionen lag. Vor einem Jahr übernahm Klamroth die Sendung ja - und erzielte damals zum Start fast die exakt gleiche Reichweite wie jetzt. Mit 9,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde nun zwar nur ein einstelliger Wert erzielt, aber auch das ist eine Steigerung gegenüber 2023. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,6 Prozent gemessen, künftig soll "Hart aber fair" junges Publikum vor allem auch in der Mediathek erreichen.

"Hart aber fair" hat es am Montag übrigens geschafft, die Reichweiten zum Vorprogramm deutlich zu steigern - auch das ist eine gute Leistung gewesen. Die Doku "Tiere als Trophäen" erreichte zur besten Sendezeit mit 1,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lediglich 6,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Im Anschluss an die Talkshow kamen die "Tagesthemen" noch auf eine Reichweite in Höhe von 2,71 Millionen, das entsprach ziemlich guten 13,0 Prozent. "Wider den tierischen Ernst" lag später ebenfalls bei zufriedenstellenden 13,2 Prozent, bis tief in die Nacht sahen im Schnitt 1,42 Millionen Menschen zu.

Der ungefährdete Reichweiten-Sieg am Montag ging derweil an das ZDF. Den Krimi "Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis" sahen dort zur besten Sendezeit 7,54 Millionen Menschen, 27,4 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und auch beim jungen Publikum lief es mit 8,9 Prozent recht gut. Die zweitmeistgesehene Sendung des Tages, die 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten, hatte rund zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer weniger.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt