Im vergangenen Jahr hat Vox mit "Promi First Dates" erstmals einen Promi-Weiterdreh seiner erfolgreichen Datingshow versucht - und konnte damit auf Anhieb gute Quoten einfahren (DWDL.de berichtete). Nun ist die zweite Ausgabe in der Primetime zu sehen gewesen und die lief nicht nur erneut gut, sie fuhr auch fast die gleichen Werte ein wie die Folge im vergangenen Jahr.

1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie sich unter anderem Tina Ruland und Mariella Ahrens zu Gastgeber Roland Trettl wagten. Das waren zwar 100.000 weniger als vor einem Jahr, bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil mit 8,7 Prozent aber konstant. "Promi First Dates" lag damit deutlich über den Normalwerten, die Vox sonst einfährt. Die Vorabend-Version von "First Dates" lag am Montag bei ebenfalls guten 8,5 Prozent, "Das perfekte Dinner" kam zwischen den beiden Sendungen sogar auf 11,6 Prozent.

Vox ließ damit in der Primetime alle Privatsender mit Ausnahme von RTL hinter sich. Beim großen Bruder der Kölner kam "Wer wird Millionär?" zur gleichen Zeit auf 16,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, hier profitierte Günther Jauch ganz augenscheinlich vom Dschungel-Umfeld. Mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 3,85 Millionen spielte die Quizshow bei den Privaten ohnehin in einer eigenen Liga. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 14,3 Prozent.

Am späten Abend drehte dann "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mächtig auf, obwohl es jetzt eins der wenigen Male war, an denen das Dschungelcamp die Reichweite des Vorprogramms nicht steigern konnte. 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer reichten dank der späten Uhrzeit dennoch für starke 23,9 Prozent Marktanteil. In der klassischen Zielgruppe wurden sogar 38,7 Prozent gemessen. "Die Stunde danach" hielt sich später auch noch bei mehr als 30 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt