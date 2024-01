Das Finale der ersten Staffel von "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?" verlief für Vox aus Quotensicht recht erfolgreich - zumindest beim jungen Publikum. Zum Abschied kletterte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf den Staffel-Bestwert von 7,5 Prozent. Damit hatte die Konkurrenz durch die Handball-EM, die Marktanteile und Reichweite des Formats in Woche 2 deutlich gedrückt hatte, offenbar keine nachhaltig negativen Auswirkungen. Insgesamt sahen sich 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die letzte Folge an.

Zufrieden sein kann man beim Blick auf die Quoten vom Dienstagabend auch bei Kabel Eins. Der Film "Eddie the Eagle - Alles ist möglich" bescherte dem Sender sehr gute 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Selbst die spätabendliche Dschungel-Konkurrenz konnte Kabel Eins kaum bremsen: Der Film "Starsky & Hutch" kam dann nämlich immer noch auf gute 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Für RTLzwei ließ sich der Abend mit 5,9 Prozent Marktanteil für "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" um 20:15 Uhr zwar ebenfalls sehr gut an, dass sich die um 21:15 Uhr startende zweistündige "Hartz und Herzlich"-Folge aus Düsseldorf dann aber stark mit dem Dschungel überschnitt, war womöglich keine so gute Idee. Der Marktanteil sank hier jedenfalls auf 4,2 Prozent in der Zielgruppe ab.

Eher ernüchternd schnitt Sat.1 ab: Zwei Folgen von "Criminal Minds: Evolution" kamen ab 20:15 Uhr nicht über 5,8 und 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, ehe man mit Wiederholungen von "Navy CIS: Hawaii" gegen das Dschungelcamp mit Marktanteilen um zwei Prozent völlig unterging. ProSieben zeigte um 20:15 Uhr unterdessen nur eine Wiederholung von "Darüber staunt die Welt" mit dem erstaunlichen Titel "Die puppenlustigsten LOL!-Momente". Angesichts dessen dürfte man mit den erreichten 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich zufrieden sein. Die nachfolgende Wiederholung der Show "Teamwork" kam hingegen nur auf 3,0 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt