Mitte Januar hatten die ARD und Judith Rakers angekündigt, dass die Journalistin künftig nicht mehr durch die "Tagesschau" führen wird. Am Mittwoch verabschiedete sich Rakers nun nach 19 Jahren von der Sendung. "Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben, und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss." Das waren die letzten Worte der Moderatorin, die im Schnitt von 5,49 Millionen Menschen im Ersten gesehen wurden. Tatsächlich dürfte die Reichweite noch deutlich höher ausgefallen sein, nicht mit einberechnet in diesen Wert sind nämlich die Menschen, die die Sendung in einem der Dritten Programme gesehen haben.

Die "Tagesschau" im Ersten verzeichnete damit die zweithöchste Reichweite des Tages und einen Marktanteil in Höhe von 21,1 Prozent. Der Marktanteil beim jungen Publikum in der Altersklasse 14 bis 49 betrug 19,7 Prozent. Erfolgreicher war am Mittwoch bei der Reichweite nur ein alter "Marie Brand"-Krimi im ZDF, der es auf 6,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 25,2 Prozent Marktanteil brachte.

Das Erste musste in der Primetime dagegen kleinere Brötchen backen. Die Wiederholung der Komödie "Eisland" sahen 3,12 Millionen Menschen, das waren rund eine Million weniger als bei der Premiere vor zwei Jahren, der Marktanteil lag bei 12,1 Prozent. Besser lief es für Das Erste am Vorabend, wo "Wer weiß denn sowas?" 3,32 Millionen Menschen unterhielt und damit auf 19,1 Prozent Marktanteil kam. "Hubert ohne Staller" erreichte im Anschluss 11,9 Prozent.

Auf und ab ging es am Vorabend auch für das ZDF: "SOKO Wismar" unterhielt ab 18 Uhr 3,72 Millionen Menschen und brachte es so auf richtig starke 20,9 Prozent Marktanteil, "Blutige Anfänger" halbierte diesen Wert später und musste sich mit nur noch 10,2 Prozent zufrieden geben. Die Reichweite lag hier bei 2,47 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt