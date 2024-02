Seit Jahren schon ist die "Fastnacht in Franken" für das Bayerische Fernsehen ein Quoten-Highlight – selbst als die Veranstaltung von starken Corona-Einschränkungen betroffen war, schauten Millionen zu. In diesem Jahr kam die Live-Übertragung ab 19 Uhr im BR auf durchschnittlich 3,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – nur vier Programme waren in Deutschland am Freitag überhaupt erfolgreicher. So freut sich der BR insgesamt über 14,1 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren landete die Sendung aus Veitshöchheim bei etwas mehr als neun Prozent und somit ebenfalls weit über den für den BR üblichen Werten.

Mit den nun rund dreieinhalb Millionen Fans, die zuschauten, wurden die Werte von 2023 und 2020 übrigens knapp verpasst. Damals lagen die Reichweiten bei um die 3,8 Millionen. In Bayern wurden 2023 rund 53 Prozent Marktanteil gemessen. 2021 und 2022, als nur Aufzeichnungen liefen und wegen Corona kein oder kaum Publikum vor Ort sein konnte, waren die Reichweiten auf weniger als drei Millionen gefallen.



Im BR-Sendegebiet übrigens war die "Fastnacht in Franken" das absolut dominierende Programm. Hier lag die gemessene Quote bei 50,7 Prozent. Ab 23 Uhr lief dann auch eine Nachrichtensendung von BR 24 noch sehr erfolgreich. In Bayern sicherte sich das Programm 33 Prozent Marktanteil, insgesamt wurden noch tolle 8,7 Prozent ermittelt. Die rund 15 Minuten langen Informationen bescherten dem BR 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

All das führte dazu, dass der BR mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,5 Prozent viertstärkste Kraft am Markt wurde. Nur Das Erste, RTL und das ZDF waren noch gefragter. Bei den 14- bis 49-Jährigen zog der BR am Freitag sogar am Ersten vorbei. Das Erste kam auf 4,5 Prozent, der BR auf 4,7 Prozent. Klarer Tagessieger in dieser Altersgruppe war wenig überraschend RTL, das mit 17,9 Prozent vollends überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt