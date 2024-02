Um letztlich als Erfolg durchzugehen, wird die ARD-Serie "Testo" in der Mediathek auf sehr gute Abrufzahlen kommen müssen. Die lineare Ausstrahlung, die am Freitag ab 22:20 Uhr stattfand, lieferte jedenfalls arg überschaubare Ergebnisse. Sieben Folgen liefen bis kurz nach Mitternacht – insgesamt mit Quoten zwischen 3,6 und knapp sechs Prozent. Somit unterbot jede einzelne den Schnitt des Ersten Deutschen Fernsehens und das zumeist sehr deutlich. 1,04 Millionen Personen sahen die 15 Minuten lange Auftaktfolge, ab 22.35 Uhr und somit bei Folge zwei waren noch um die 0,8 Millionen dabei.

Immerhin: Bei diesen Werten blieb es dann ganz grob auch. Die Serie hat im weiteren Verlauf des Abends also nicht noch mehr Fans verloren. Nach 23:05 Uhr schauten etwa 0,84 Millionen Menschen zu, ab 23:42 Uhr wieder 0,8 Millionen. Bei den Jüngeren kam "Testo" auf ausbaufähige Werte zwischen 2,8 (Folge 2) und 4,6 Prozent (Folge 6).



ZDFneo setzte ab kurz vor 22 Uhr und dann bis in die Nacht hinein auf "Sløborn III". 140.000 Menschen, die zuschauten, wurden für die erste Episode ausgewiesen, tief in der Nacht sanken die Werte dann auf fünfstellige Ergebnisse. Währen die ersten Episoden schwache 0,6 Prozent Marktanteil bei allen einfuhren, stiegen die Marktanteile dann zu nachtschlafender Zeit. 1,2 Prozent wurden etwa ab 1:20 Uhr gemessen, eine weitere Stunde später sicherte sich eine Folge des Programms schon 1,5 Prozent.



Möglicherweise etwas mehr erwartet hatte sich sicherlich DMAX von seinem Survival-Abend. Am Freitag startete mit "Naked Survival: Last One Standing" ein neues Programm dieser Farbe, es kam aber nur auf rund 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. 0,08 Millionen waren davon klassisch werberelevant, was mäßige 1,5 Prozent Marktanteil nach sich zog. Ein ab 22:15 Uhr gezeigter Doppelpack von "100 Days Wild" holte dann 0,8 und 1,4 Prozent.

Sehr erfolgreich war DMAX hingegen am frühen Abend. Zwischen 16:20 und 18:15 Uhr zeigte der Programm für Männer machende Sender vier Episoden von "Hardcore Pawn". Die stärkste dieser Folgen lief ab 17.45 Uhr und sicherte sich im Schnitt 5,9 Prozent. Insgesamt kam diese durchschnittlich auf 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt