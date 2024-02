Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,1 Prozent sicherte sich RTL auch am Samstag den ersten Rang unter allen Sendern und landete noch vor dem Ersten, das mit elf Prozent eine gute Figur machte. Das Erste landete in der Primetime mit "Klein gegen groß" zunächst auch vor den Kölnern. Und dennoch ist "Das Supertalent" aktuell erfolgreicher unterwegs als noch 2021. Die zweite Folge der neuen Staffel bescherte RTL nun 13 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, also rund 1,4 Punkte weniger als sieben Tage zuvor. Die Zielgruppen-Reichweite sank um etwa 100.000 auf noch 0,67 Millionen. Insgesamt waren die Verluste deutlicher. Rund eine halbe Million weniger als beim Staffelauftakt sahen die nun ausgestrahlte Folge der Unterhaltungsshow: Im Schnitt wurden 2,27 Millionen gemessen.

Deutlich zugelegt hat RTL dann am späteren Abend mit "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", das weiterhin zweifelsfrei ein großer Erfolg ist. Insofern dürfte es sehr verschmerzbar sein, dass die Quote bei den Jüngeren nun auf unter 30 Prozent fiel nachdem am Donnerstag noch über 39 Prozent möglich waren. Zwischen 22:15 und kurz nach Mitternacht schauten am Samstag 29,9 Prozent der Umworbenen zu. Das entsprach einer Zielgruppen-Reichweite in Höhe von 1,51 Millionen. Insgesamt stieg die Reichweite an – auf 4,12 Millionen. Erstmals seit vergangenen Sonntag, damals mit mehr als 4,3 Millionen, stand somit wieder die Zahl 4 vor dem Komma. 2,11 Millionen Personen ab drei Jahren (Zielgruppe: 24,4%) blieben nach Mitternacht noch für "Die Stunde danach" wach.



Meistgesehenes Primetime-Programm allgemein war derweil der vom ZDF zur besten Zeit ausgestrahlte Krimi "Theresa Wolff" mit 5,31 Millionen (20,3%). Bei den Jüngeren geriet der 90-Minüter mit nur fünf Prozent allerdings durchaus unter Druck. In diesem Alterssegment stärker unterwegs war etwa der Sat.1-Familienfilm "Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild" mit sechseinhalb Prozent (gesamt: 1,13 Millionen). Der Streifen platzierte sich somit klar vor "Kiss & Kill" von RTLzwei, hier wurden nur dreieinhalb Prozent beim kommerziell relevanten Publikum und 0,73 Millionen Fans insgesamt ermittelt. Vox zog derweil mit "Passengers" und guten sieben Prozent sogar an Sat.1 vorbei, angesichts von insgesamt 0,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei allerdings nur bei den Jüngeren. Kabel Eins musste mit der "FBI"-Serienschiene und Werten zwischen 1,4 und 2,6 Prozent kleine Brötchen backen.

Stark lief der Abend zudem für Sport1, das ab 20:30 Uhr ein Zweitliga-Fußballspiel im Programm hatte, das ziemlich nach erster Liga klang: Hertha BSC gegen Hamburg. 750.000 Personen ab drei Jahren schauten zu, bei den Jüngeren lag die gemessene Quote bei tollen 4,5 Prozent. Somit war es das stärkste Sport1-Zweitligaspiel seit Oktober 2023.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt