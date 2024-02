Für ProSieben hat es sich als gar keine gute Idee erwiesen, gleich zwei "Schlag den Star"-Episoden gegen ein starkes RTL-Show-Line-Up zu platzieren. Sowohl an diesem Wochenende als auch am letzten Januar-Samstag setzte der Sender (und somit erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen) auf "Schlag den Star"-Liveshows. Schon vor acht Tagen hatte dies mit damals rund achteinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe die bisher niedrigste Zielgruppen-Quote in der Showgeschichte nach sich gezogen. In dieser Woche fielen die Werte nun sogar noch weiter. In den genau fünf Stunden nach 20:15 Uhr schauten nur rund 750.000 Personen zu, eine niedrigere Reichweite holte eine Erstausstrahlung der Produktion noch nie. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete die Live-Produktion bei 7,8 Prozent, ebenfalls ein Minusrekord.

Für ProSieben war es allgemein ein richtig schwacher Samstag, wie sich am ermittelten Tagesmarktanteil in Höhe von gerade einmal 5,4 Prozent ablesen lässt. Empfohlen für eine sofortige Absetzung haben sich etwa vorabendliche "Grey's Anatomy"-Re-Runs mit nur um die ein Prozent Marktanteil. Und auch die mit Erstausstrahlungen besetzte Sitcom-Strecke war keine Hilfe. "Call me Kat" kam am späteren Nachmittag auf jeweils rund vier Prozent bei den Umworbenen, "B Positive" landete mit 3,6 und 3,2 Prozent im roten Bereich.



Deutlich besser lief der Showabend im Ersten: "Klein gegen groß" sicherte sich etwa 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und landete somit nicht nur vor dem ProSieben-Programm, sondern auch vor dem "Supertalent" bei RTL. Die von Kai Pflaume präsentierte Show erreichte insgesamt 4,53 Millionen Menschen, was 18,4 Prozent Marktanteil nach sich zog.

Erneut schwer getan hat sich derweil am späten Abend im Ersten "Ich will zum ESC!". Drei weitere Folgen des Programms kamen auf zwischen 4,9 und 6,1 Prozent Marktanteil bei allen. 590.000 Personen sahen die erste um kurz vor Mitternacht angelaufene Ausgabe, 0,32 Millionen waren dann nach 1:23 Uhr noch dabei, als Episode fünf begann.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt