Die Jubiläums-Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erwies sich für RTL in den zurückliegenden beiden Wochen als voller Erfolg. Mit durchschnittlich mehr als 34 Prozent Marktanteil - gemessen an vorläufig gewichteten Daten - war die 17. Staffel des Reality-Dauerbrenners 20 Jahre nach dessen Start erfolgreicher als die Staffeln der vergangenen beiden Jahre. Und mehr noch: Zum Finale erzielte das Dschungelcamp am Sonntagabend gar den höchsten Marktanteil seit 2017.

Ab 22:15 Uhr verfolgten im Schnitt 1,69 Millionen 14- bis 49-Jährige, wie "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska zur Dschungelkönigin gekrönt wurde. Angesichts der späten Sendezeit wurde der Marktanteil dadurch auf herausragende 45,4 Prozent getrieben. Klar, dass RTL damit unumwundener Marktführer war. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die man in Köln offiziell blickt, war mit 39,6 Prozent ein ählich starker Wert drin. Aber auch insgesamt lief es prächtig: Mit 4,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte "IBES" stolze 29,3 Prozent Marktanteil. Mehr Menschen lockte in diesem Jahr nur der Staffel-Auftakt vor den Fernseher.

Bereits im Vorfeld der Finalshow sorgte schon die zweistündige Countdown-Show mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones für gute Quoten: Immerhin 2,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 20:15 Uhr durchschnittlich dabei, darunter 1,01 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 14,0 Prozent - einzig am "Tatort" kam RTL damit zu diesem Zeitpunkt zunächst nicht vorbei.

"Die Stunde danach" wiederum profitierte vom Final-Rückenwind und stellte ab 0:38 Uhr sogar einen neuen Rekordwert auf: Satte 40,3 Prozent betrug der Marktanteil der Dschungel-Nachlese in der Zielgruppe. Durchschnittlich 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hielt die Show zu später Stunde noch vor dem Fernseher. Und auch die Wiederholung des Finals sorgte im weiteren Verlauf der Nacht noch dafür, dass der Marktanteil des Senders weiterhin bei mehr als 20 Prozent lag.

Die Folge des abendlichen Quoten-Erfolgs: Mit einem Tagesmarktanteil von 16,6 Prozent ging RTL zudem am Sonntag als ungefährdeter Spitzenreiter bei den 14- bis 49-Jährigen hervor. Zum Vergleich: ProSieben lag als stärkster Verfolger mehr als zehn Prozentpunkte hinter den Kölnern.

