In den zurückliegenden Wochen blieb "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich!" ein ganzes Stück von früheren Reichweiten entfernt - wohl auch, weil die im Vorfeld ausgestrahlte Kuppelshow "Dein Star - Dein Date", freundlich formuliert, nicht gerade für Rückenwind sorgte. Ohne den Flop im Nacken übersprang Leischik nun erstmals in diesem Jahr die Marke von zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Genau genommen wurden ab 18:53 Uhr im Schnitt 2,09 Millionen Menschen gezählt, die sich für die Vermisstensuche in Sat.1 begeistern konnten. Beim Gesamtpublikum erzielte "Bitte melde dich" damit einen guten Marktanteil von 8,6 Prozent. Ganz so gut lief es in der Zielgruppe zwar nicht, doch mit 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren steigerte sich das Format auf 7,2 Prozent und erzielte auch hier einen Staffel-Bestwert. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte Julia Leischik noch weniger als vier Prozent eingefahren.

Zu den Sat.1-Lichtblicken des Sonntags gehörte außerdem am Vormittag die Wochenendausgabe des "Frühstücksfernsehens", die mit einem Marktanteil von 9,2 Prozent in der Zielgruppe so erfolgreich war wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. "The Biggest Loser" fiel danach allerdings auf 4,6 Prozent zurück, ehe die Wiederholungen des "Küstenreviers" im Anschluss zeitweise sogar nur noch 2,3 Prozent erzielten. Erst "Ice Age - Die Abenteuer von Buck Wild" sorgte am späten Nachmittag wieder für Aufwind und steigerte sich auf solide 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Durchwachsen verlief die Daytime daneben aber auch für RTL: So fuhr das neue Format "Dein perfekter Hund" um 17:45 Uhr mit nur 7,4 Prozent Marktanteil einen neuen Tiefstwert ein, nachdem schon "Das Supertalent" und "Die Unvermittelbaren" einstellig blieben. Immerhin: "Martin Rütter - Die Welpen kommen" hielt sich um 19:05 Uhr bei soliden 10,0 Prozent sowie insgesamt 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, nachdem "Exclusiv - Weekend" und "RTL aktuell" zuvor mit Werten von 10,8 und 14,2 Prozent überzeugten.

Bei ProSieben zogen die Quoten indes erst spät an: So erzielte "taff weekend" ab 16:24 Uhr zunächst nur 5,3 Prozent Marktanteil, ehe auch "Newstime" und "Galileo Stories" mit Werten von 6,4 und 6,9 Prozent blass blieben. Besser wurde es, als "Galileo X-Plorer" um 19:05 Uhr übernahm und immerhin 8,7 Prozent verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt