"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dominierte in den vergangenen beiden Wochen nicht nur die lineare TV-Nutzung am späteren Abend, sondern konnte dank zeitversetzter Nutzung auch nochmal massiv zulegen. Der Rekord-Nachschlag von 0,97 Millionen vom Samstag des Startwochenendes konnte in der ersten vollen Woche danach zwar nicht mehr erreicht werden, trotzdem kamen in der Woche zwischen dem 22. und 28. Januar je Ausgabe nochmal zwischen 470.000 und 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer durch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg oder die Nutzung des Livestreams bei RTL+ hinzu. Nicht eingerechnet sind in diesen Zahlen zeitversetzte Abrufe auf RTL+.

Für die ersten zehn von 17 Tagen liegen somit nun also die endgültig gewichteten Quoten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" vor. Im Schnitt kamen diese zehn Ausgaben nach der endgültigen Gewichtung laut AGF auf eine Reichweite von 4,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach vorläufiger Gewichtung lag der Durchschnittswert noch bei 3,80 Millionen, im Schnitt lag der Aufschlag somit also bei einer dreiviertel Million. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum erhöhte sich auf 21,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen auf 35,9 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 26.01.

22:29 5,43

(+0,89) 22,0%

(+1,9%p.) 1,61

(+0,46) 24,0%

(+4,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 25.01.

22:15 4,31

(+0,84) 27,4%

(+3,4%p.) 1,89

(+0,47) 46,8%

(+5,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 26.01.

22:14 4,62

(+0,72) 22,2%

(+1,8%p.) 2,11

(+0,43) 36,2%

(+3,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 24.01.

22:14 4,02

(+0,68) 24,3%

(+2,4%p.) 1,73

(+0,38) 38,4%

(+4,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 23.01.

22:15 4,14

(+0,62) 25,4%

(+2,4%p.) 1,62

(+0,33) 40,0%

(+4,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 27.01.

22:16 4,61

(+0,58) 23,3%

(+1,7%p.) 1,82

(+0,29) 35,6%

(+3,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 22.01.

22:15 4,38

(+0,54) 26,2%

(+1,9%p.) 1,61

(+0,29) 38,2%

(+3,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 28.01.

20:15 4,80

(+0,47) 15,0%

(+1,0%p.) 2,02

(+0,25) 26,2%

(+1,7%p.) ZDF Magazin Royale 26.01.

23:01 2,42

(+0,43) 12,0%

(+1,2%p.) 0,99

(+0,32) 17,1%

(+3,8%p.) Inspector Barnaby 28.01.

22:15 3,31

(+0,26) 18,6%

(+0,9%p.) 0,12

(+0,04) 2,8%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.01.-28.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Übrigens: Die Primetime-Verlängerung "Die gnadenlose Wochenbilanz" vom Donnerstag der ersten Woche gewann nachträglich immerhin auch nochmal 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, sodass die Gesamt-Reichweite auf 2,41 Millionen stieg. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich aber nur wenig um 0,3 Prozentpunkte auf 17,7 Prozent. Bei der "Stunde danach" erhöhte sich die Reichweite nachträglich nochmal zwischen 70.000 und 180.000, es gab also offenbar durchaus einige, die auch den Nachklapp noch am Tag danach nachholten.

Eine noch höhere zeitversetzte Nutzung als beim Dschungelcamp selbst gab's nur bei der "heute-show", die ihre Reichweite nachträglich noch um 890.000 auf 5,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausbauen konnte, das "ZDF Magazin Royale" legte danach noch um 430.000 auf 2,42 Millionen zu. Die Marktanteils-Aufschläge fielen nicht ganz so hoch aus wie gewohnt, weil diesmal auch die RTL-Konkurrenz am späten Abend nach der endgültigen Gewichtung ja deutlich höhere Reichweiten hatte. Die "heute-show" legte aber trotzdem noch um 4,3 Prozentpunkte auf 24,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu, das "ZDF Magazin Royale" um 3,8 Prozentpunkte auf 17,1 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 25.01.

22:15 4,31

(+0,84) 27,4%

(+3,4%p.) 1,89

(+0,47) 46,8%

(+5,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 23.01.

22:15 4,14

(+0,62) 25,4%

(+2,4%p.) 1,62

(+0,33) 40,0%

(+4,8%p.) heute-show 26.01.

22:29 5,43

(+0,89) 22,0%

(+1,9%p.) 1,61

(+0,46) 24,0%

(+4,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 24.01.

22:14 4,02

(+0,68) 24,3%

(+2,4%p.) 1,73

(+0,38) 38,4%

(+4,0%p.) ZDF Magazin Royale 26.01.

23:01 2,42

(+0,43) 12,0%

(+1,2%p.) 0,99

(+0,32) 17,1%

(+3,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 22.01.

22:15 4,38

(+0,54) 26,2%

(+1,9%p.) 1,61

(+0,29) 38,2%

(+3,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 26.01.

22:14 4,62

(+0,72) 22,2%

(+1,8%p.) 2,11

(+0,43) 36,2%

(+3,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 27.01.

22:16 4,61

(+0,58) 23,3%

(+1,7%p.) 1,82

(+0,29) 35,6%

(+3,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 28.01.

20:15 4,80

(+0,47) 15,0%

(+1,0%p.) 2,02

(+0,25) 26,2%

(+1,7%p.) Das Grundgesetz der Tiere 25.01.

22:58 0,11

(+0,05) 0,7%

(+0,3%p.) 0,07

(+0,05) 1,8%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.01.-28.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt