am 06.02.2024 - 08:44 Uhr

Nachdem die Jubiläums-Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Sonntag mit starken Quoten zu Ende ging, war am Abend danach auch das Interesse am Wiedersehen der Dschungelcamper noch einmal groß. Durchschnittlich 2,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr ein und sorgten somit schon beim Gesamtpublikum für gute 12,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe fuhr die RTL-Show mit 1,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie starken 23,0 Prozent Marktanteil abermals den Tagessieg ein.

Im Vergleich zu den Vorjahren konnte das Wiedersehen seinen Marktanteil in der Zielgruppe deutlich ausbauen - gegenüber 2023 um mehr als zwei Prozentpunkte, im Vergleich zu 2022 sogar um fast neun Prozentpunkte. Profitierten konnte von diesem starken Umfeld aber auch "RTL Direkt", das im Dschungel-Sandwich um 22:18 Uhr noch auf 21,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 2,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Später am Abend überzeugten schließlich auch noch "Spiegel TV" und das "Nachtjournal" mit Werten von 13,7 und 12,7 Prozent.

Stärkster RTL-Verfolger in der Zielgruppe war unterdessen Vox, wo sich "First Dates Hotel" mit ordentlichen Quoten zurückmeldete. Auf 7,6 Prozent Marktanteil brachte es die Kuppelshow mit Roland Trettl, insgesamt schalteten um 20:15 Uhr im Schnitt 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Zusammenspiel mit "Goodbye Deutschland" wollte danach aber nicht so recht zünden und fiel mit nur 3,0 Prozent durch.

Mit dem Gesamt-Sieg hatte der Dschungel am Montagabend dagegen nichts zu tun: Hier spielte der ZDF-Krimi "Tod in Mombasa" mit durchschnittlich 6,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 23,7 Prozent in einer eigenen Liga. Deutlich dahinter lag die ARD-Doku "Bärland", die von 2,11 Millionen gesehen wurde. "Hart aber fair" legte anschließend auf 2,26 Millionen Menschen zu, die soliden 8,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Die "Tagesthemen" konnten darauf aufbauend ab 22:15 Uhr noch einen zweistelligen Marktanteil einfahren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt