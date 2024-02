Nachdem das "Game of Thrones"-Spin-off bei ProSieben zwischenzeitlich einen zweistelligen Marktanteil verzeichnete, ist "House of the Dragon" inzwischen wieder ein wenig die Puste ausgegangen. Zum Staffel-Finale, das der Privatsender am Montagabend ausstrahlte, musste die Serie ein neues Quoten-Tief hinnehmen: In Konkurrenz zum Dschungel-Wiedersehen bei RTL erreichte "House of the Dragon" nur noch 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,9 Prozent. Damit wurden die Tiefs der Vorwoche noch einmal leicht unterboten.

Bei RTLzwei konnten sich "Die Geissens" dagegen spürbar steigern: Mit den beiden Folgen rund um den 60. Geburtstag von Robert Geiss verbuchte der Sender zum Start in die Woche neue Staffel-Bestwerte. Während um 20:15 Uhr schon ein Marktanteil von 5,6 Prozent erzielt wurde, waren eine Stunde später sogar 6,3 Prozent für die Dokusoap drin. Insgesamt schalteten zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Später am Abend ließ das Interesse des Publikums jedoch spürbar nach: So kam eine Wiederholung des "Geissens"-Ablegers "Davina & Shania - We Love Monaco" schon nicht mehr über einen Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe hinaus, ehe "VIPs only!" auf 3,2 Prozent zurückfiel. Tagsüber sorgte dagegen die Dokusoap "Hartz und herzlich" für einen Lichtblick: Auf starke 7,5 Prozent Marktanteil steigerte sich das Format um kurz nach 17 Uhr in der Zielgruppe. "Köln 50667" konnte daran jedoch nicht anknüpfen und fiel auf 2,4 Prozent zurück.

Durchwachsen lief es in der Daytime aber auch für ProSieben, wo die Comedyserie "Modern Family" nach 15 Uhr mit gerade mal 2,4 Prozent Marktanteil sowie nur 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt den Tiefpunkt bildete. Einzig "Newstime" gelang bei dem Sender am Montag überhaupt ein zweistelliger Marktanteil. "Galileo" verpasste diese Hürde nach 19 Uhr allerdings nur knapp und erzielte gute 9,5 Prozent. Mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war das Wissensmagazin zudem die meistgesehene ProSieben-Sendung des Tages.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt