Der erste Einsatz der "Notärztin" im Ersten verlief aus Quotensicht erfolgreich: 4,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Auftakt der neuen Serie, damit war es nach der "Tagesschau" die meistgesehene Sendung des Tages. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf starke 18,0 Prozent. Auch das jüngere Publikum war durchaus angetan von der Serie, in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen war "Die Notärztin" mit einem Marktanteil von 11,2 Prozent ebenfalls Marktführer in der Primetime.

Davon profitierte im Anschluss auch "In aller Freundschaft": Die Serie lief besser als in den vergangenen beiden Wochen, als die ARD Doppelfolgen ausstrahlte. 4,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu, die Marktanteile beliefen sich auf 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Etwas durchmischter fällt die Bilanz der Krimi-Neustarts bei den Privaten aus. RTL brachte hier mit "Die Neue und der Bulle: Ein Duisburg-Krimi" an seinem "Tödlichen Dienst-Tag" an den Start. Die Gesamt-Reichweite konnte sich mit 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehen lassen, auch wenn die Reichweiten der an der Nordsee beheimateten Reihe "Dünentod", die in den letzten Wochen noch um die dreieinhalb Millionen Krimi-Fans verfolgt hatten, ebensowenig erreicht wurden wie jene von "Miss Merkel".

Doch mit einem Marktanteil von 11,3 Prozent beim Gesamtpublikum lag auch "Die Neue und der Bulle" deutlich über dem RTL-Normalniveau. Allerdings gelang es nicht so recht, auch das jüngere Publikum mitzunehmen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 7,3 Prozent recht dürftig aus. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil mit 9,7 Prozent allerdings schon deutlich höher, doch auch hier lag der Marktanteil niedriger als beim Gesamtpublikum.

Übrigens erreichte RTL damit am Dienstagabend insgesamt mehr Leute als das ZDF, das dafür aber bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreicher war - verkehrte Welt, möchte man meinen. Im ZDF erreichte "Die Otto-Story" um 20:15 Uhr insgesamt 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "Frontal" im Anschluss 2,1 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile bei starken Werten von 10,7 und 10,2 Prozent, beim Gesamtpublikum waren es nur 10,1 und 8,6 Prozent.

Ebenfalls eine neue Krimiserie gab's im Programm von Sat.1 zu sehen. "Three Pines - Ein Fall für Inspector Gamache" konnte mit der RTL-Konkurrenz erwartungsgemäß nicht mithalten und musste sich mit im Schnitt nur 0,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen. Mehr als 3,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren hier nicht zu holen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Senderschnitt mit 5,0 Prozent Marktanteil deutlich verpasst, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es immerhin für 5,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt