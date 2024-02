Erstmals öffnet sich "Germany's next Topmodel" in diesem Jahr für alle Geschlechter - und die Neugier des Publikums darauf, war gewaltig. Das jedenfalls zeigen die TV-Quoten des Staffel-Auftakts, die deutlich höher ausfielen als zuletzt. Durchschnittlich 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt drei und damit über 300.000 mehr als vor einem Jahr. Der Marktanteil lag damit bereits beim Gesamtpublikum bei überzeugenden 8,7 Prozent.

Bemerkenswert ist allerdings vor allem der Anstieg beim jungen Publikum: Mit 1,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr die ProSieben-Show mit Heidi Klum nicht nur den ungefährdeten Tagessieg ein, sondern auch einen herausragenden Marktanteil von 23,3 Prozent. Man muss schon bis ins Jahr 2009 zurückgehen, um einen Staffel-Auftakt mit einem höheren Marktanteil in der Zielgruppe zu finden - einen besseren Start hätte man sich in Unterföhring also wohl kaum wünschen können.

Der anschließend gezeigten Dokusoap "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" half der starke Rückenwind allerdings nur bedingt: Zwar kam die erste Folge des Neustarts um 23:12 Uhr noch auf 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie gute 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, doch schon die direkt danach ausgestrahlte zweite Folge fiel auf ernüchternde 6,9 Prozent zurück. Insgesamt blieben gegen Mitternacht nur noch 270.000 Personen bei ProSieben.

Die Tagesmarktführerschaft war ProSieben letztlich aber nicht zu nehmen: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 12,1 Prozent in der Zielgruppe setzte sich ProSieben locker an die Spitze und lag über drei Prozentpunkte vor RTL. Dass eigentlich noch mehr drin gewesen wäre, zeigt der Blick in die Daytime, wo sämtliche US-Sitcoms inzwischen erheblich schwächeln. "Modern Family" erzielte teilweise nur 3,6 Prozent Marktanteil und selbst "The Big Bang Theory" bewegte sich zwischen 5,8 und 7,1 Prozent. Am Vorabend wiederum enttäuschten "Die Simpsons" mit nur 4,7 Prozent. Erst "Galileo" sorgte schließlich mit 10,8 Prozent Marktanteil für einen kräftigen Aufschwung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt