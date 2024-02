Sat.1 hat am Donnerstagabend mit dem "1% Quiz" den nächsten Rekord eingefahren. Nachdem die Show mit Jörg Pilawa in der vergangenen Woche bereits einen neuen Marktanteils-Bestwert erzielte, folgte nun die höchste Reichweite seit dem Start der Show: Durchschnittlich 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das "1% Quiz" und sorgten für 7,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Im Vergleich zur Vorwoche legte das Format damit um eine Viertelmillion zu.

In der Zielgruppe wiederum ging die Reichweite in Konkurrenz zu "Germany's next Topmodel" zwar etwas zurück, doch Pilawa behauptete hier erneut die Zweistelligkeit und kam mit 570.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren auf überzeugende 10,0 Prozent Marktanteil. Die anschließenden Show-Wiederholungen konnten hingegen nichts mehr reißen: So fiel "Richtig witzig" auf 4,7 Prozent zurück, ehe "Mein Mann kann" ab 23:22 Uhr nicht über einen Marktanteil von 3,2 Prozent in der Zielgruppe hinauskam.

RTL kam derweil mit der Europa League erst langsam in Schwung: So erreichte die erste Hälfte des Spiels zwischen RC Lens und dem SC Freiburg im Schnitt nur einen Marktanteil von 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Erst ab 22:00 Uhr schaffte die Partie einen zweistelligen Wert und kam auf gute 11,3 Prozent. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 2,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, die 11,2 Prozent entsprachen. Die erste Halbzeit hatte zunächst nur 1,81 Millionen vor den Fernseher gelockt.

Solide Quoten gab's indes für "Blamieren oder kassieren", das zum Start in die Primetime mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent in der Zielgruppe den Abwärtstrend der vergangenen Ausgaben stoppen konnte und insgesamt durchschnittlich 1,35 Millionen Menschen zu RTL brachte. Die kurze Vorberichterstattung zur Europa League sorgte danach allerdings für ein paar Abschalter und kam nicht über 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Auch die späteren Fußball-Highlights erwiesen sich mit nur 6,1 Prozent nicht als Erfolg.

Ernüchterung dürfte auch bei Kabel Eins herrschen, wo der "Roadtrip Amerika" nach den starken Quoten der beiden Vorwochen diesmal nur noch einen Marktanteil von 4,0 Prozent in der Zielgruppe verbuchte. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern so niedrig aus wie noch nie. Immerhin lief es für Kabel Eins aber besser als für RTLzwei, wo "Hartes Deutschland" und "Nachtschicht" mit Marktanteilen von 3,3 und 2,3 Prozent enttäuschten. Daneben blieben auch die Vox-Filme "The Expendables" und "The Expendables 2" mit 5,2 und 5,5 Prozent blass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt