am 16.02.2024 - 09:14 Uhr

Anja Reschke hat am späten Donnerstagabend mit ihrer investigativen Satire-Show "Reschke Fernsehen" überraschend einen sehr deutlichen Quoten-Rekord eingefahren. Mit 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Sendung um 23:37 Uhr in dieser Altersgruppe einen sehr guten Marktanteil von 11,8 Prozent. Das waren nicht nur fast fünf Prozentpunkte mehr als beim Staffel-Auftakt in der Vorwoche, sondern das erste Mal überhaupt, dass "Reschke Fernsehen" einen zweistelligen Wert schaffte.

Auch insgesamt stiegen die Quoten deutlich an: Mit 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte das Satire-Format hier einen ähnlich hohen Marktanteil von 11,5 Prozent. Mehr Menschen schalteten zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr ein. Für Rückenwind sorgte im Vorfeld bereits "extra 3", das von 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und den Marktanteil beim jungen Publikum auf 10,1 Prozent steigerte nachdem die "Tagesthemen" zuvor noch bei 6,7 Prozent lagen.

Um 20:15 Uhr sprach Das Erste dagegen zunächst ein vorwiegend älteres Publikum an: Durchschnittlich 5,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen einen neuen "Kroatien-Krimi", der sich damit knapp dem ZDF-"Bergdoktor" geschlagen geben musste. Der wiederum brachte es mit 5,21 Millionen Fans auf 19,6 Prozent Marktanteil. Das anschließende "heute-journal" hielt noch 3,80 Millionen Menschen beim ZDF, während die "Monitor"-Doku "Der AfD-Staat" im Ersten parallel dazu von 2,44 Millionen gesehen wurde.

Hohe Quoten gab's im weiteren Verlauf des Abends dann auch noch für die Talkshows im Zweiten: So erreichte "Maybrit Illner" mit 2,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum, ehe "Markus Lanz" mit 1,60 Millionen auf 17,0 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte Lanz den ZDF-Marktanteil ab 23:19 Uhr noch auf auf sehr gute 9,5 Prozent, nachdem Illner zuvor nur bei 5,7 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt