Schon in den zurückliegenden Wochen präsentierte sich der Vox-Freitagabend in deutlich aufsteigender Form. "Wo die Liebe hinfällt" hatte Anfang Februar sechs Prozent in der klassischen Zielgruppe erreicht, vergangene Woche stiegen die Werte dann auf sieben Prozent. An diesem Freitagabend setzte Vox auf seinen Klassiker "Goodbye Deutschland" und toppte die Vorwochen-Ergebnisse damit nochmals deutlich. Die rund zweistündige Ausstrahlung bescherte dem Privatsender starke 8,1 Prozent Marktanteil. Im Schnitt schauten rund 910.000 Personen ab drei Jahren zu.

Sehr erfolgreich unterwegs war man auch schon zuvor. Die um 19 Uhr gestartete Ausgabe von "Das perfekte Dinner" brachte 11,5 Prozent Marktanteil, zugleich das bis dato zweitbeste Ergebnis des laufenden Monats. Im Wochenschnitt kam der Vox-Langläufer auf 8,9 Prozent und bewegte sich damit im gewohnten Bereich.



Sehr gut präsentierte sich am Freitag auch das 18-Uhr-Programm von Sat.1: "Lebensretter hautnah" steigerte sich auf 7,8 Prozent bei den Jüngeren – das zweitbeste Ergebnis des Jahres 2024. Nicht davon profitieren konnte derweil die Vorabend-Daily "Das Küstenrevier". Der "Landarztpraxis"-Nachfolger kommt weiterhin nicht recht vom Fleck. Am Freitag wurden in der klassischen Zielgruppe nur schlechte 2,6 Prozent gemessen, 0,52 Millionen Personen schauten zu. Im Wochenschnitt waren es stabile, aber zu niedrige 3,3 Prozent, die gemessen wurden.



Recht gut aus der Affäre gezogen hat sich Sat.1 derweil am Abend mit gleich mehreren "111"-Folgen: 7,9 Prozent der Umworbenen interessierten sich für "ausgefuchste Viecher" – somit landete die Clip-Show nahezu gleich auf mit den Auswanderern von Vox. Ab kurz nach 22 Uhr drehte sich in Sat.1 alles um "tolle Traumtypen", die Quote lag dann bei 6,2 Prozent. Als beide Ausgaben nachts nochmals wiederholt wurden, wurden 4,4 und 7,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen gemessen.

Solide performte derweil am Freitagabend RTLzwei mit dem Film "1917", der im Schnitt 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte. Die durchschnittliche Gesamtreichweite lag bei 0,83 Millionen. Somit kam RTLzwei vor einem recht starken RTL Super ins Ziel: "Mamma Mia!" sorgte dort für schöne 3,2 Prozent in der Zielgruppe – insgesamt wurden 0,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Kabel Eins setzte auf "Navy CIS" und steigerte sich erst nach 23:15 Uhr auf viereinhalb Prozent. Begonnen hatte die Ausstrahlung mit schwachen 1,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt