Neuer Rekord für Kai Pflaume, UFA Show & Factual und alle anderen, die an der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" beteiligt waren. Das Ratespiel hat dem Ersten am Samstagabend zwischen 20:15 und etwa 23:30 Uhr die beste Quote in der Altersklasse 14 bis 49 aller Zeiten beschert. Zu Buche standen 19,4 Prozent Marktanteil – dieser Wert brachte dem Format natürlich mit Abstand die Marktführung ein. Überboten wurde somit das bisherige Marktanteilshoch, das übrigens auf den Tag genau vor einem Jahr zustande kam: Damals erzielte ein Special anlässlich der 1000. Folge der Rateshow 19,2 Prozent (ebenfalls gemessen an den vorläufigen Daten).

Somit verabschiedete sich die Talentshow mit den bisher niedrigsten Werten in diesem Jahr. Für RTL war die neue Staffel kein herausragender, aber doch ein solider Erfolg. Gemessen wurden im Schnitt 13 Prozent in der Zielgruppe – und somit über fünf Punkte mehr als bei der vorherigen Staffel, in der Dieter Bohlen nicht mitmischte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt