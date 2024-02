Dass Sat.1 am Samstag überhaupt auf einen durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,4 Prozent kam, ist in erster Linie zwei bekannten Filmen im Abendprogramm zu verdanken. Der zur besten Sendezeit gezeigte Streifen "Phantastische Tierwesen 2" lief mit durchschnittlich 10,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen richtig gut – und landete somit hinter den beiden Showprogrammen von ARD und RTL. 1,19 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Der kurz vor 23 Uhr gestartete Film "Greatest Showman" hielt dann noch knapp eine halbe Million Menschen vor den Geräten, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ermittelte Quote bei passablen 7,1 Prozent.

Vox brachte indes um 19:10 Uhr "Der Hundeprofi – Rütters Team" zurück und sicherte sich damit 6,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 1,14 Millionen Personen ab drei Jahren schauten zu. "Hundekatzemaus" war in der Stunde zuvor auf 7,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe gekommen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt