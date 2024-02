Nach nur knapp zwei Monaten Pause hieß es am Sonntagabend bei Kabel Eins bereits wieder "Willkommen bei den Reimanns" - und noch hat das Publikum offenbar längst nicht genug von Manu und Konny Reimann und ihren Erlebnissen auf Hawaii. Im Gegenteil: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 6,0 Prozent sogar so hoch aus wie zuletzt im Oktober 2022. Insgesamt sahen sich 0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Folge an, das lag in etwa im Schnitt der beiden Staffeln aus dem vergangenen Jahr.

Im Anschluss hielt sich auch "Abenteuer Leben am Sonntag" gut und kam auf einen Marktanteil von 5,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe - und am Vorabend punktete die Wiederholung ovn "Roadtrip Amerika" ebenfalls mit 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Alles in allem war es also ein ziemlich erfreulicher Sonntagabend für Kabel Eins.

Zufrieden sein kann aber auch der ehemalige Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus, der inzwischen bekanntlich für Sat.1 zuständig ist. Denn auch dort lief es nicht nur in der Primetime gut, wo der Film "Independence Day: Wiederkehr gute 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 9,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen einfahren konnte, sondern ebenfalls bereits am Vorabend.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" kommt dort immer besser in Fahrt und stellte mit im Schnitt 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt einen neuen Staffel-Bestwert auf. Auch die Marktanteile fielen mit 9,6 Prozent beim Gesamtpublikum, 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen besser aus als in den vergangenen Wochen und lagen deutlich über dem Senderschnitt.

Vox hingegen tat sich schon am Vorabend schwer, wo "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los!" nicht über 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hinaus kam, sondern auch in der Primetime. Ein "Hot oder Schrott - Promi-Spezial interessierte ab 20:15 Uhr im Schnitt gerade mal 580.000 Personen, der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren sogar nur 3,6 Prozent drin. Seine liebe Not hatte am Sonntagabend aber auch RTLzwei, wo der Film "Space Cowboys" um 20:15 Uhr nicht über 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Immerhin lief "Grip" am Vorabend mit 4,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe solide.

